Diplomático ucraniano en Chile acusa a diputados y senadores de izquierda de impedir discurso de Zelenski

24 de noviembre 2022

El jefe de la Misión de la Embajada de Ucrania en Chile, Vladyslav Bohorad, acusó a diputados y senadores de izquierda de impedir que el presidente de su país, Volodímir Zelenski, entregue un discurso por videoconferencia hacia el Congreso Nacional chileno.

El diplomático ucraniano participó de una sesión de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, en donde abordó la situación de su país a nueve meses del inicio de la guerra con Rusia.

Durante su presentación, Bohorad lamentó que Zelenski aún no haya podido concretar su comunicación con los parlamentarios chilenos, apuntando a la falta de autorización por parte de algunos sectores políticos locales.

“Como me explicaron, todavía no hay ninguna decisión, porque algunos senadores y diputados de partidos de izquierda están en contra de este discurso y si no hay esa aprobación, no es posible hacer este discurso del presidente”, señaló el diplomático, en declaraciones consignadas por El Mercurio.

El jefe de la misión ucraniana en Chile buscó persuadir a los legisladores chilenos, señalando a “senadores y diputados que conozco que si pueden explicar a su colegas que están en contra de este discurso que nuestro presidente no va a agitar contra el socialismo o condenar el comunismo, sino solamente explicar la situación actual en Ucrania”.

El rechazo del PC al discurso de Zelenski

El Partido Comunista (PC) fue uno de los que rechazó la opción de que el presidente de Ucrania entregara un discurso por videoconferencia al Congreso Nacional.

En junio pasado, el senador Daniel Núñez se negó a respaldar una propuesta entregada por su par republicano Rojo Edwards, que buscaba que Zelenski se comunicara por vía telemática con el Senado para entregar su visión sobre la guerra.

En aquella oportunidad el parlamentario comunista afirmó que “no hay que confundirse que las relaciones exteriores es una materia que la lleva el presidente de la República. Nos parece que no es apropiado, que no es adecuado, y ojalá los comités mediten esta situación, los distintos partidos, y no se le dé apoyo a una medida que a mi parecer es absolutamente irresponsable”.

El presidente Gabriel Boric ha expresado su respaldo hacia la postura ucraniana, condenando las acciones invasivas de Moscú.