Diputada Camila Flores emplaza a Izkia Siches por dichos de ex líder de la CAM: "Con los terroristas no se puede dialogar"

La parlamentaria de derecha cuestionó que “uno de los líderes de la CAM hace declaraciones alarmantes y no sé cómo no moviliza al Gobierno a actuar". AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Cristián Meza 07 de junio 2022 · 16:16 hs

La diputada Camila Flores (RN) emplazó al Gobierno y específicamente a la ministra del Interior, Izkia Siches, tras las declaraciones de José Huenchunao, ex líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM).

Y es que Huenchunao expresó que “hay una decisión del pueblo mapuche de luchar, resistir e incorporar las armas si es necesario. No hay ningún pueblo que se haya liberado de otra manera”.

Junto con ello, planteó que “el problema de fondo es que a nosotros se nos negó ser mapuche. En todos los espacios, incluso en los colegios, que fue donde mayor transculturización se ha efectuado contra nuestra gente. Nosotros tendremos que apoderarnos de los colegios en territorio mapuche, y decir qué se enseña de acuerdo a los intereses de nuestro pueblo”.

Ante estas palabras, la parlamentaria de derecha cuestionó que “uno de los líderes de la CAM hace declaraciones alarmantes y no sé cómo no moviliza al Gobierno a actuar. Particularmente a la ministra de Interior, Izkia Siches”.

“Esta persona, reivindica la lucha armada del supuesto pueblo mapuche que ellos vienen a representar. Llama a tomarse los colegios”, agregó.

Es por ello que Camila Flores emplazó de manera directa a Siches, indicándole “ministra, ¿qué está esperando para actuar? (…) Esta es una declaración de guerra y ustedes son los responsables de restablecer el Estado de Derecho y a que estas personas hay que perseguirlas. Ustedes tienen la responsabilidad de perseguirlas penalmente y que estén donde corresponden: secándose en la cárcel”.

Flores fue enfática en recalcar que “con los terroristas no se puede dialogar. No se debe dialogar. Ellos además no quieren dialogar con ustedes. Por lo tanto, háganse cargo de esto porque si siguen muriendo personas ustedes van a tener, y ya las tienen, las manos manchadas con sangre”.

“No queremos más compatriotas asesinados a manos del terrorismo. Los responsables son el Presidente Boric y particularmente, la ministra del Interior”, sentenció.