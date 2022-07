Diputada Cariola por rebaja de quorum: "Esta voluntad hay que aprovecharla"

La diputada PC afirmó que desde su sector siempre se planteó la rebaja del quorum para las reformas. AGENCIA UNO/ARCHIVO

25 de julio 2022

La diputada Karol Cariola (PC) planteó este lunes que la voluntad mostrada por la oposición para rebajar los quorum de las reformas constitucionales “hay que aprovecharla”, considerando el debate abierto que dejó la aprobación de la propuesta de 4/7 en el Senado.

La presidenta de la comisión de Constitución e integrante del comando por el Apruebo, afirmó que desde su sector están “absolutamente disponibles a buscar todos los mecanismos posibles” que permitan que Chile tenga una nueva Constitución.

“Bajar los quorum es algo que siempre hemos planteado, con lo que hemos estado de acuerdo. De hecho, lo queríamos hacer hace años atrás, hay sectores políticos que hoy día lo proponen que antes no querían, que se opusieron a esta medida, pero ya que hoy día hay voluntad evidentemente creemos que esta voluntad hay que aprovecharla”, expresó la legisladora a Radio Cooperativa.

Cariola también analizó la intencionalidad detrás de esta discusión a pocas semanas del plebiscito de salida, señalando que “creo que no me corresponde calificar si (la voluntad de la oposición) es verídica o no, es llamativo, porque antes no querían y hoy sí lo quieren”.

El proyecto para rebajar los quorum a 4/7 para las reformas constitucionales fue presentado por los senadores DC Ximena Rincón y Matías Walker, quienes lo plantearon como una salida ante el eventual triunfo del Rechazo.

El Gobierno inicialmente cuestionó esta propuesta, aunque finalmente el propio presidente Gabriel Boric afirmó que “no hay problemas” con su discusión. Aquello hizo que sectores de Apruebo Dignidad -quienes acusaban un supuesto “subsidio al Rechazo” en la idea- se abrieran e incluso votaran a favor.

En paralelo a esta propuesta, las bancadas de senadores del PS y PPD presentaron otro proyecto, el que busca bajar a 4/7 el quorum para reformar las Leyes Orgánicas Constitucionales (LOC), en una apuesta mayor que aún no ha tenido una respuesta formal desde Chile Vamos.