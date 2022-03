Diputada Flores y posible interpelación a Siches: “No nos cerramos a ninguna opción”

La parlamentaria consideró un error “con el que está comenzando el gobierno de Gabriel Boric". AGENCIA UNO/ARCHIVO

11 de Marzo 2022

La diputada Camila Flores (RN) se refirió al anuncio de la bancada del Partido Republicano, que anunció la interpelación contra ministra del Interior, Izkia Siches, por el retiro de querellas por Ley de Seguridad del Estado.

Flores afirmó que “la bancada (republicana) no tiene las firmas suficientes para poder hacer una interpelación ni acusación constitucional. En este caso el Partido Republicano necesita 52 firmas, por lo tanto, tiene que tener el apoyo de Renovación Nacional, de la UDI y los partidos que somos de oposición”.

“Esa decisión tendrá que tomarse en la bancada (RN), pero en definitiva no nos vamos a cerrar a ninguna opción, porque no estamos para avalar la impunidad”, agregó.



La parlamentaria consideró un error “con el que está comenzando el gobierno de Gabriel Boric, que lo único que hace es avalar la impunidad y darle una bofetada a las víctimas de la violencia grave que se vivió el 18 de octubre”.

Pero la diputada RN también sostuvo que “es fundamental que el Presidente de la República y sus Ministros hagan el puente necesario para que la Convención Constitucional deje de escribir las aberraciones jurídicas que están sacando permanentemente. Tienen que poder mediar y que salga un texto decente, muy lejos a lo que está ocurriendo hoy en día”.

“También es fundamental avanzar en materias de pensiones. Se avanzó mucho con el gobierno de Sebastián Piñera con la PGU, pero falta mucho todavía para efectivamente tener un sistema mucho mejor para nuestros jubilados de Chile. Las materias sociales son fundamentales, todo lo que se para mejorar la calidad de vida de los chilenos, pero no es suficiente si no hay seguridad, si no se establece el Estado de derecho y la certeza jurídica”, puntualizó la parlamentaria.