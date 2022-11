Diputada Lorena Pizarro (PC) denuncia "acto de amedrentamiento" en su casa

La diputada Lorena Pizarro pidió investigar el hecho ocurrido en su domicilio en Macul. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Equipo El Dínamo 19 de noviembre 2022 · 08:42 hs

La diputada Lorena Pizarro (PC) denunció durante la noche de este viernes un "acto de amedrentamiento" en su casa en la comuna de Macul, tras el ingreso de un grupo de desconocidos.

De acuerdo a los antecedentes policiales, la situación quedó al descubierto cuando la parlamentaria del distrito 13 llegó al domicilio junto con su hija, la también concejala de Macul, Camila Donato (PC), notando que una puerta lateral del estacionamiento había sido forzada.

Temiendo que habían sujetos en su interior, las dueñas de la casa llamaron a personal de Carabineros, que ingresaron y determinaron que no había nadie.

La policía uniformada halló un gran desorden en el lugar, pero sin la sustracción de elementos de valor.

Personal de Labocar y OS9 de Carabineros quedaron a cargo de la investigación por orden del Ministerio Público, que buscará determinar si se trató de un robo o de un acto de otra naturaleza.

Diputada acusa amedrentamiento

En un comunicado difundido en su cuenta de Twitter, la diputada Pizarro indicó que "sujetos no identificados entraron a mi domicilio aprovechando que no había moradores en su interior" y, "ante la ausencia de gente, descerrajaron la puerta y dieron vuelta todo a su paso; sin embargo, no se llevaron nada, ni computadores, ni electrodomésticos ni objetos personales".

"Claramente fue un acto de amedrentamiento y amenaza hacia mi y hacia mi familia. Esto nos hace recordar los tiempos de dictadura", añadió la ex presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD).

La militante comunista anunció además que pondrá todos los antecedentes ante la Justicia y que pedirá investigar el origen del hecho.

Durante esta semana la diputada Lorena Pizarro protagonizó un tenso cruce en plena Cámara Baja con los representantes del Partido Republicano, en medio de la discusión del Presupuesto 2023 para el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y los sitios de memoria para las víctimas de la dictadura.