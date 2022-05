Diputada Naveillan retiró su firma de la acusación constitucional contra Andrés Allamand

La legisladora explicó por qué retiró su firma en la acusación contra el ex canciller. AGENCIA UNO

Por: Sebastían Dote 09 de mayo 2022 · 13:31 hs

La diputada Gloria Naveillan (Partido Republicano) anunció este lunes que retirará su firma de la acusación constitucional presentada por un grupo de legisladores en contra del ex ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand.

En el libelo, los parlamentario aludieron a un eventual "notable abandono de deberes" del ex canciller por haber dejado el cargo para asumir un puesto en España en medio de la crisis migratoria en el norte de Chile.

Desde la sede del Congreso Nacional en Valparaíso, la integrante de la bancada republicana expresó que “esta decisión la he tomado porque, si bien considero que hay personas que no han actuado a la altura de lo que se esperaba, creo que tenemos que pensar en el país, y este no es el momento para dedicarnos a hacer acusaciones constitucionales contra ministros del Gobierno anterior”.

“Debemos enfocarnos en la legislación actual, en lo que está pasando en la Convención Constituyente, y en buscar que este país logre salvarse de este desastre ominoso que vemos que se nos viene por delante”, agregó.

Sobre las críticas en contra de Allamand, Naveillan dijo que en su momento “fueron bastantes transversales”, agregando que los secretarios de Estado “deben cuidar las formas y el fondo”.

“Tenemos hoy día por ejemplo a la ministra de Justicia que se niega a decir que Celestino Córdova es una persona que cometió un asesinato, sino que zafa de la pregunta, de alguna manera permitiendo que se dude de si es un preso político o no”, añadió.

El retiro de la firma de la republicana no afectaría la presentación de la acusación constitucional, la que también fue respaldada por el diputado independiente Enrique Lee, quien terminó siendo expulsado de la bancada de Evópoli por poner su firma. Otros patrocinantes fueron la diputada Pamela Jiles (PH) y el diputado Gaspar Rivas (PDG).