Diputada del PDG denunció que recibió el bono invierno y que no lo puede devolver

La diputada Karen Medina trabajaba como asistente de la educación antes de llegar al Congreso.

18 de agosto 2022 · 15:41 hs

La diputada Karen Medina (PDG) denunció este jueves que fue una de las beneficiarias del bono invierno y de la canasta básica, ayudas entregadas por el Estado en el marco del programa Chile Apoya elaborado por el Gobierno.

La legisladora por la Región del Biobío mostró su preocupación con el hecho y aseguró que no tiene forma de devolver los montos al Ministerio de Desarrollo Social, entidad encargada de la distribución de las ayudas sociales.

“Me preocupa mucho cuáles son los criterios que usa el ministerio para seleccionar a estos beneficiarios. Me preocupa que muchas familias que hoy necesitan ese beneficio estén quedando desprotegidas por una mala selección del Gobierno”, señaló la congresista.

Medina agregó que “hoy día el gobierno está dando beneficios económicos a familias que no lo necesitan, y familias que están realmente están desprotegidas están quedando fuera de esto”.

La ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega, abordó el caso y señaló al canal 24 Horas que hubo un cambio en los ingresos de la diputada al empezar a ejercer, de forma que "no alcanzó a ser conectado al Registro Social de Hogares (...) Si ella no lo autodeclara, no lo vamos a tener".

“Estamos hablando de 7,5 millones de personas. Un muy pequeño porcentaje puede significar que varias personas tengan esta situación y ahí nosotros confiamos en el ciudadano en que cuando hay una situación así nos va a alertar”, añadió.

La diputada Medina, que antes de ser parlamentaria trabajaba como asistente de la educación, solicitó al Ejecutivo establecer un mecanismo para que ella pueda devolver los bonos, oficiando al ministerio correspondiente.

El bono invierno consiste en un subsidio de $120 mil, el que contempla a quienes hayan recibido otros tipos de ayudas estatales y a las personas que pertenecen al 60% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares (RSH), pero que no hayan sido incluidas en otros subsidios.