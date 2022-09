Diputado Boris Barrera (PC) se adelanta a resultado de test de drogas y reconoce consumo de marihuana

Este lunes se entregarán al secretario de la Cámara Baja los resultados de los test de drogas realizado a la primera mitad de los diputados AGENCIA UNO/ARCHIVO

Este lunes es el día en que se conocerán los resultados de la primera mitad de los diputados que se realizó el test de drogas. Si bien no se harán públicos quienes son los que aparezcan positivos o negativos por el recurso de protección que fue presentado en la justicia por la parlamentaria Ana María Gazmuri y otros de sus colegas, el secretario general de la Cámara Baja, Miguel Landeros, será el primero en recibirlos.

En la antesala de este hecho inédito para el Congreso, el diputado Boris Barrera del Partido Comunista reconoció consumir marihuana y se sumó a los cuestionamientos que ha hecho Gazmuri en torno a esta moción que impulsaron las bancadas de oposición para, en caso de ser positivos, entregar antecedentes bancarios para investigar posibles nexos con el narcotráfico.

“Lo que busca este test de drogas no cumple su objetivo. Nosotros lo hemos dicho siempre, creemos que es un show levantado por la derecha. Sin embargo, todos nos hicimos el test y se supone que durante estos días se sabrán los resultados”, dijo el representante del distrito 9 que corresponde a Recoleta, Independencia, Quinta Normal, Renca, Conchalí, Lo Prado, Cerro Navia y Huechuraba.

“La verdad es que a mí no me preocupa para nada. Soy consumidor no habitual (de marihuana), por diversión y no por asuntos médicos, pero creo que eso no persigue el narcotráfico si mi test saliera positivo. No tengo problemas en mostrar la cuenta del banco, pero yo creo que sería importante que todos las mostráramos… Si ahí se cree que se puede perseguir el narcotráfico, abrámoslas todos”, reconoció Barrera.

En paralelo, desde Renovación Nacional (RN), partido que presionó para el desarrollo de esta prueba antidrogas, mostraron serenidad.

“Fuimos varios los que nos tocó hacernos el test de pelo. Fuimos varios los que fuimos promotores de eso, así que entusiastas fuimos a la actividad. Bueno, apenas nos den la información obviamente que vamos a esperar los resultados. Yo al menos los espero con bastante tranquilidad”, comentó el secretario general de este conglomerado, Diego Schalper.

Marihuana recreacional

El PC Boris Barrera se refirió a su consumo recreacional de la marihuana, un tema que no es nuevo en la Cámara de Diputados.

La mencionada Ana María Gazmuri reconoció que “yo también fumo. No sólo no me avergüenzo, yo cultivo mis plantas en mi casa y hablo de las plantas que cultivo”, dijo la actriz hace unos meses sumándose a Jaime Sáez de Revolución Democrática, quien confirmó a fines de julio su predilección por la cannabis.

“Me gusta, ¿cuál es el problema?”, fue una de sus frases que lo llevó a enfrentarse, por ejemplo, con el ex candidato presidencial José Antonio Kast.

Emilia Schneider, de Comunes, en tanto, ha manifestado su consumo por un tema médico. “Como lo han señalado varios diputados, por razones recreacionales y medicinales, consumo marihuana y no hay ningún problema en decirlo”, ha repetido en varias ocasiones.