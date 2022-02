Diputado Celis pide a Seremi de Salud fiscalizar eventos no autorizados en verano

Celis celebró el sumario contra el cantante Polimá WestCoast por un evento en Reñaca. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Hernán Claro 19 de Febrero 2022 · 21:00 hs

El diputado Andrés Celis Montt (RN) solicitó a la Seremi de Salud de la Región de Valparaíso iniciar una fiscalización de eventos no autorizados en temporada veraniega.

A través de un oficio al seremi de Salud, el diputado Andrés Celis Montt, pidió a la autoridad contemplar dentro de su plan de acción para enfrentar eventos masivos no autorizados, designar a un delegado de su Seremía para la “especial fiscalización en estos temas, considerando la temporada estival”.

Esto tras pedir en el mismo documento el inicio de un sumario sanitario por la presentación no autorizada del cantante Polimá WestCoast en Reñaca, acción que ya se encuentra en curso, según informó la Seremi de Salud.

El parlamentario manifestó su preocupación por las aglomeraciones y el no cumplimiento de las medidas sanitarias producto del brote de COVID-19, asegurando que “lamentablemente, estos eventos no autorizados no son hechos aislados en lo que va de esta pandemia, provocando un aumento en los contagios, prácticamente imposibles de trazar”.

“Y por eso, considero sumamente necesario que la seremi de Salud designe un delegado para la especial fiscalización en estos temas, considerando el fin de la temporada estival, donde este tipo de fiestas proliferan”, profundizó Andrés Celis.

Celis valora sumario contra cantante de trap

Junto con ello, el diputado RN valoró el inicio del sumario sanitario contra Polimá WestCoast esperando que “una vez terminado el proceso, se sancione a los responsables del recital no autorizado y éstos paguen efectivamente una multa si así se determina”.

“Para así entregar una señal ejemplar de qué no se va a tolerar más la realización de actividades que ponen en riesgo la salud de la personas en medio de la pandemia que aún enfrentamos”, agregó.

En el oficio enviado, el diputado Celis Montt, también pidió información sobre que otras acciones emprendió o emprenderá la Seremi de Salud contra los responsables de la organización de esta presentación musical en Reñaca y sus asistentes.

La consulta también se hizo extensiva a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti y a Carabineros, mediante oficios de fiscalización.