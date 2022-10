Diputado Eduardo Durán critica los dichos de Gonzalo de la Carrera contra Emilia Schneider

El diputado independiente que fue sacado de la bancada republicana por golpear al vicepresidente de la Cámara, ahora lanzó comentarios transfóbicos en contra de la diputada Schneider. AGENCIA UNO

Por: Aldo Lingua 05 de octubre 2022 · 15:57 hs

Otra polémica protagonizó el diputado Gonzalo de la Carrera (Independiente, ex Republicano), cuando, en medio del debate por la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones, interpeló a la diputada Emilia Schneider (Comunes), a quien le dijo “usted no puede exigir su derecho a abortar, porque jamás podrá abortar, y tampoco puede exigir su derecho a menstruar”.

Luego de esto, la sesión fue suspendida por la vicepresidenta de la Cámara, Claudia Mix (Comunes).

Tras este escenario, el diputado Eduardo Durán (RN) salió en defensa de la diputada del Frente Amplio, asegurando que lo principal es que se respeten la dignidad de las personas en el debate político, más allá de las creencias personales.

“Soy muy lejano a las causas LGBT y voté en contra, por ejemplo, de la ideología de género, pero sé separar las cosas y jamás voy a ofender a alguien por su condición porque sé que detrás de eso hay un proceso personal que no me corresponde invadir”, afirmó.

Además, el diputado Durán le hizo un fuerte llamado a De la Carrera a mostrar empatía y no denigrar a las personas. “De la Carrera traspasa límites que son inaceptables, a veces lejos de los valores que el humanismo exige y frente a lo cual no puede haber justificación alguna. Soy un hombre de fe, creyente y le hago un llamado al diputado para que piense mejor lo que dice y si no tiene empatía por los otros que al menos no las denigre”, dijo el diputado de RN para concluir.

La diputada Schneider, por su parte, anunció que exigirá disculpas públicas y su derecho a réplica.