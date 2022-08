Diputado Johannes Kaiser: "Piñera no debió haber sido nunca candidato presidencial por su prontuario"

Johannes Kaiser también tuvo palabras para sus dichos machistas en redes sociales, lo que le valieron su salida del Partido Republicano, aunque se mantiene en su bancada. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 05 de agosto 2022 · 20:11 hs

El diputado Johannes Kaiser expresó su rechazo a la figura de Sebastián Piñera, indicando que por sus antecedentes no debería haber sido candidato presidencial o llegar a La Moneda.

En entrevista con La Cuarta, el parlamentario sostuvo que “Sebastián Piñera no debió haber sido nunca candidato presidencial en Chile por su prontuario. Y no digo que él haya sido condenado, pero evidentemente que él, en su momento, hizo cosas que son cuanto menos de muy dudosa calidad”.

Kaiser detalló que "cuando nosotros, me incluyo, respaldamos a personas que no deberían estar en un cargo solamente porque pensamos con la lógica del equipo de fútbol -mi equipo es malo, pero es mi equipo y no lo voy a cambiar-, terminamos jugando mal el partido”.

Consultado sobre el próximo plebiscito constitucional del 4 de septiembre, el diputado de oposición tuvo una apocalíptica postura, ya que aseguró que "si gana el Apruebo, no va a haber una democracia en Chile”.

“La Constitución que están proponiendo es una Constitución antidemocrática que va a dejar las elecciones como hoja de parra, para cubrir sus vergüenzas totalitarias”, agregó Johannes Kaiser.

Ante esto, "la oposición va a tener una sola opción: esperar si el sistema se desmorona por su propia incapacidad”.

Pero Johannes Kaiser también tuvo palabras para sus dichos machistas en redes sociales, lo que le valieron su salida del Partido Republicano, aunque se mantiene en su bancada.

“El Partido Republicano, en vez de defender mi caso, se decidió por una estrategia defensiva. Y como yo tenía la profunda convicción -y la tengo hasta hoy- de que José Antonio Kast era el mejor candidato para ser Presidente de la República, dije, de acuerdo, me sumo a esa estrategia, y eso implicaba que yo tenía que renunciar. Pero a mí no me lo pidieron en ningún momento”, argumentó.