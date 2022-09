Diputado Leonidas Romero confesó que estuvieron a punto de sacarle vello púbico para el test de drogas

El diputado Leonidas Romero mostró los resultados negativos de su test de drogas. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Equipo El Dínamo 28 de septiembre 2022 · 11:03 hs

Este miércoles se entregaron los resultados de los test de drogas a los que se sometieron 78 diputados, entre ellos Leonidas Romero (Republicanos), quien reveló una particular situación que vivió a propósito de su calvicie.

Los legisladores que participaron del examen debieron entregar sus muestras de pelo, algo que complica a quienes no tienen cabello en la cabeza, como es el caso del legislador por la Región del Biobío.

“Cuando fui al examen me atendió el tecnólogo, me hizo las consultas, luego llegó el médico y me dice: diputado, ¿se puede sacar la camisa?, porque si en las axilas no hay pelo suficiente vamos a tener que ver si lo sacamos de los genitales”, relató el congresista a Veritas Capitur.

Romero agregó que “le dije que no tenía ningún problema, me saqué la camisa y tenía suficiente pelo en ambas axilas así que me la dejaron limpiecita, y evitamos bajar a los genitales”.

El republicano también mostró los resultados de su examen, los que salieron negativos y descartaron el consumo de drogas.

Cómo se realiza el test de drogas

El examen realizado a los diputados fue encabezado por el Laboratorio de Análisis de Antidoping de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile.

Para tomarlo se extrae una muestra de pelo de alrededor de 5 a 6 centímetros desde la cabeza. En caso de que la persona sea calva, se recurren a pelos de la axila, del pecho o en última instancia al vello púbico.

Por sus características, este tipo de test permite determinar si una persona es consumidora crónica o no de cierta sustancia. Otros procedimientos como los de saliva u orina entregan información de corto plazo.

Durante esta jornada los legisladores recibieron notificaciones individuales sobre los resultados de sus testeos. En la tarde se publicaría el listado completo de los legisladores, sin revelar detalles de las sustancias en los casos positivos.