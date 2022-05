Diputado Romero insta creación de comisión investigadora por demora en hospital Zona Norte de Colina

La ministra de Salud, Begoña Yarza, envió un oficio al gobernador Claudio Orrego para que frenara el ingreso del documento de tramitación del expediente de aprobación ante la Contraloría.

Por: Cristián Meza 23 de mayo 2022 · 18:36 hs

En el Gobierno de Sebastián Piñera se anunció con bombos y platillos la construcción de un recinto hospitalario en la comuna de Colina, que beneficiaría a los habitantes de la zona norte de la Región Metropolitana (RM). No obstante, el plan no se concretó y el Ejecutivo se comprometió a buscar un nuevo terreno, lo cual tampoco dio frutos.

El 12 de mayo pasado la ministra de Salud, Begoña Yarza, envió un oficio al gobernador Claudio Orrego para que frenara el ingreso del documento de tramitación del expediente de aprobación ante la Contraloría General de la República para modificar el plano regulador que permitiera que el hospital se instalara en el sector, debido a que el análisis de alternativas de localización para el futuro Hospital Zona Norte no se encuentra concluido. La secretaria de Estado expresó que en cuanto tengan definida la localización para la construcción de la obra informarán al gobierno regional.

Esta situación provocó que Orrego hicieron un llamado público para que las autoridades se decidan de una vez por todas sobre la ubicación del centro hospitalario, ya que Hospital San José está colapsado, por lo que la gente de Tiltil, Lampa y Colina tiene que en la actualidad soportar enormes y largos viajes para llegar al recinto y esto no puede seguir postergándose.

Frente a esta demora es que el congresista Agustín Romero está instando a generar una comisión investigadora para que inicie las indagaciones relacionadas con dichas materias con el objetivo de determinar si existió irregularidad, negligencia u omisión las responsabilidades involucradas y recabar información en el proceso administrativo relacionado al emplazamiento del Hospital Zona Norte de Santiago.

El representante del Partido Republicano apuntó sus dardos a una mala o deficiente gestión por parte de las autoridades del Ministerio de Salud. “A todas luces hay una negligencia objetiva grave, ya que existió una tramitación de dos años con el fin de obtener una aprobación de uso de suelo, lo cual fue aprobado, para que finalmente el Minsal no confirmara la construcción del hospital y la Gobernación no pueda dictar el acto administrativo correspondiente. Hasta hoy no conocemos las razones del Gobierno por las que descarta el terreno actual... No hay ninguna resolución a la cuál recurrir para entender la decisión”, concluyó Romero, quien es integrante de la Comisión de Salud.