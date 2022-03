Diputado Videla pide medidas concretas a nuevo Gobierno ante crisis migratoria: "Siguen pasando personas por lugares no habilitados"

El diputado Sebastián Videla visitó Colchane y Ollagüe, donde constató que la crisis migratoria continua. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Hernán Claro 30 de Marzo 2022 · 14:18 hs

A casi tres semanas desde su ingreso al Congreso el pasado 11 de marzo, el diputado Sebastián Videla (IND-PL) ya visitó localidades como Ollagüe y Colchane. En terreno, según contó en entrevista con EL DÍNAMO, constató que la crisis migratoria sigue más vigente que nunca y pidió al nuevo Gobierno de Gabriel Boric tomar acciones concretas, como enviar a la ministra del Interior, Izkia Siches, a terreno.

Pese al estado de excepción vigente en algunas provincias de la macrozona norte, el legislador aseguró que ambas localidades viven un “triste” presente.

En Colchane, por ejemplo, el denominado ""Ciudadano Videla" contó que “siguen pasando personas por lugares no habilitados”, mientras que en Ollagüe, la crisis migratoria “sigue igual”.

“Se ha mitigado la entrada de personas, pero estos pueblos que tienen cerca de 600 habitantes están muy olvidados. Hay una tenencia de Carabineros que está abandonada y el alcalde (de Ollagüe) pide apoyo para que puedan terminar esta obra que quedó a medidas. Está igual. No hay que olvidarse de lugares como Ollagüe, María Elena. También pasa en Antofagasta e Iquique, pero hay pueblos más pequeños abandonados”, acusó el diputado Videla.

-¿Cómo evalúa el estado de excepción y control fronterizo?

-Si bien es cierto que hay un mayor control con otra zanja aparte de la que existía, pusieron rejas y hay resguardo de personal policial y militar, igual pasan personas. Yo mismo registré a personas que pasaban de manera irregular. Entonces, si no se va a extender el estado de excepción, debería el Gobierno entregar un plan amplio que entregue tranquilidad y resguardos.

-¿Es partidario de abrir las fronteras terrestres en la zona norte?

-No se deben abrir las fronteras todavía, hay una situación aún alarmante porque los pasos no habilitados está abiertos. Ha bajado, pero siguen los ingresos por pasos no habilitados. En estos momentos, tomar una medida así creo que no corresponde. Por temas sanitarios, de seguridad. Si las personas quieren ingresar al país tienen que hacerlo como corresponde, con sus papeles, con lo que dice la ley de migración.

-Eso en el ámbito migratorio, pero ¿qué pasa con los delitos? ¿Es un fenómeno que sigue al alza?

-En este último tiempo ha aumentado muchísimo el robo de vehículos, sobre todo en Calama es una situación alarmante. Sabemos que esto también se genera con la salida de vehículos para Bolivia donde se adulteran las patentes con bandas que se dedican a eso. En Antofagasta y Calama estamos viendo muchos hechos que antes no sucedían como el robo de vehículos y asaltos. También hay una situación de inseguridad y eso ha incrementado bastante.

-¿Cómo se enfrenta?

Se necesita mayor resguardo de Carabineros, eso es lo que piden los vecinos. También es necesaria una mayor coordinación con los delegados regionales para entregar un mayor resguardo. Porque las cifras están, Carabineros está al tanto, y falta que se coordinen mejor con los vecinos de lugares con mayor inseguridad.

Videla pide pronta visita de Siches y Monsalve

Desde el Gobierno del presidente Gabriel Boric, en tanto, están enfocados en la macrozona norte del país donde sigue vigente el conflicto entre grupos armados y las fuerzas de orden público.

De hecho, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien suspendió su gira por el sur para el Día del Joven Combatiente, retornará hasta la Región del Biobío, donde espera reunirse con autoridades locales, dirigentes mapuches y gremios productivos que operan en la zona.

Sin embargo, de acuerdo al diputado Sebastián Videla, el Gobierno no debe dejar de lado lo que sucede en la macrozona norte y solicitó la pronta visita del subsecretario Manuel Monsalve y de la ministra del Interior, Izkia Siches.

-¿Qué llamado hace el nuevo Gobierno?

-Conversé el pasado viernes con la ministra del Interior, Izkia Siches, le pregunté y dijo que vendría una semana después de la visita del subsecretario Manuel Monsalve. Le manifesté que era importante que ella estuviera en terreno y conociera la realidad de la frontera. Le insistí que era importante que diera una señal política de que ella está en terreno viendo lo que pasa. Después conversé con Monsalve y me comentó que llegaría durante esta semana, pero le manifesté que no sea sólo un llamado para la prensa, sino que algo concreto, con soluciones reales, que la gente vea que hay una disminución del ingreso de personas.

-¿Qué balance hace del nuevo Gobierno en temas migratorios?

Es muy prematuro para un balance general, pero lo importante es el diálogo y poder conversar cara a cara con la ministra del Interior, poder plantearle que debe visitar la zona. También la ayuda social o lo que va a proponer el ministro de Economía (Nicolás Grau), para proponer mecanismos de ayuda a la gente. Espero que esas ayudas sean concretas para mitigar lo que ha pasado en la pandemia. Pero creo que este Gobierno está abierto al diálogo. Esto está recién comenzando y creo que hay darle tiempo para evaluar lo que se está haciendo.

La fuga de Karen Rojo que remeció al norte

El diputado Sebastián Videla también ha seguido de cerca la fuga de la ex alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, quien se encontraría en los Países Bajo para no cumplir su condena en Chile tras haber utilizado recursos municipales en pagar asesorías políticas y comunicacionales.

Al respecto, Videla comentó que la fuga de Rojo genera una sensación compleja en la ciudadanía porque “a la gente le da rabia que la ley sea injusta para otras personas”, por lo que, “cualquier ciudadano debe afrontar lo que establece la justicia a través de la institución actual”.

“Nadie está por sobre la ley, ella debería cumplir la condena que se estableció. A la gente le da rabia que la ley sea injusta para otras personas”, puntualizó el diputado Videla.

-¿Qué llamado hace a la ex alcaldesa Rojo?

-Debería entregarse y tener una condena que corresponda. Esto tiene que llegar hasta el final y que ella cumpla la condena que corresponde, que la policía haga su trabajo y esta investigación tenga resultados.

-¿Hechos como este dañan nuestra democracia?

-Lo triste es que tengamos muchos municipios en Chile que hoy están con fraude al fisco, tenemos anteriormente el caso de Arica que hoy está bien administrado, tenemos el caso de Maipú, de Las Condes y tanto municipios que han estado involucrados en fraudes y malversación. Eso es preocupante.