Diputado Winter admitió que el FA "tiene un problema con Twitter" tras caso de disparo en marcha

Por: Equipo El Dinamo 28 de Marzo 2022 · 10:40 hs

El diputado Gonzalo Winter (CS) admitió este lunes que desde sectores del oficialismo existe un “problema con Twitter”, a propósito de las reacciones inmediatas que generó el caso de un carabinero que usó su arma de servicio durante la marcha de la Confech del viernes, en un hecho que terminó con un joven de 19 años herido.

El legislador analizó la situación luego que durante el fin de semana se conocieran nuevos antecedentes, como el testimonio de la persona lesionada -que no era un estudiante que participaba de la movilización- y videos que mostraban cómo el policía uniformado era golpeado por una turba antes de ejecutar los disparos.

En una entrevista a radio Universo, Winter realizó una “autocrítica” sobre la reacción del Ejecutivo, que no demoró en calificar el hecho como “gravísimo” y enviar directamente a los ministros de Educación y Salud a acompañar al herido.

“Creo que sí hubo un apresuramiento y quiero hacer una autocrítica: Yo creo que mi sector, y quiero ser bien específico, me refiero a la izquierda, me refiero al Frente Amplio, me refiero incluso a la gente que me rodea, tiene un problema con Twitter. Tiene una cierta pulsión de escalada alimenticia en donde si no condena rápidamente un hecho, con la poca información que tiene, como que viene una sensación de que te conviertes en cómplice”, expresó.

El congresista señaló que cuando se discuten hechos “hay que ser extremadamente cuidadosos para referirse a ello. En este caso, yo he visto ya como tres videos, he leído las declaraciones que según La Tercera dio la víctima del balazo y aún así todavía no tengo claridad de qué es lo que ocurrió”.

“Lo que sí quiero declarar con toda la claridad, que una turba de 15 personas atacando a un ser humano en el piso, es algo total, absolutamente condenable, lo condeno desde lo más fondo de mis vísceras. (...) si alguien cree que alguien de mi sector podría hacer una distinción por el hecho de que quien está en el piso es un policía está absolutamente equivocado y lo descarto de raíz”, complementó.