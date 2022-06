Diputados de Apruebo Dignidad presentan iniciativa para despenalizar el consumo de marihuana

En su proyecto, Apruebo Dignidad pide separar el consumo responsable de la marihuana del consumo problemático. AGENCIA UNO

Por: Cristián Meza 13 de junio 2022 · 20:27 hs

La bancada de diputados de Apruebo Dignidad presentó un proyecto de ley para despenalizar el consumo de marihuana.

Según la iniciativa, se busca “reducir el espacio del mercado informal de cannabis al narcotráfico. Basándonos en la experiencia internacional, reformularemos la ley 20.000 para que el consumo recreacional de marihuana sea legal para mayores de edad”.

La diputada independiente Ana María Gazmuri, una de las principales promotoras de la despenalización de la cannabis, planteó en conferencia de prensa que "es urgente terminar con la vulneración de derechos humanos de los usuarios de cannabis que en Chile son casi 5 millones de personas que se ven amenazadas por el Estado".

Gazmuri quiso vincular este proyecto con la muerte del carabinero en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, indicando que "llegó el momento de cambiar de estrategia. Si seguimos haciendo lo mismo tendremos los mismos resultados".

En su proyecto, Apruebo Dignidad pide separar el consumo responsable de la marihuana del consumo problemático.

“Este último es un problema de salud pública, y atendiendo los derechos básicos de las personas, urge facilitar el acceso a prestaciones de salud y rehabilitación para aquellas personas que realmente lo necesitan, incluyendo enfoque de reducción de riesgos y daños”, consigna.

En esta línea, piden que Carabineros y PDI pongan fin a perseguir el cultivo de marihuana para uso personal.

Y es que según el diputado PL Vlado Mirosevic, "no hay manera de ganarle a un narcotraficante si no es por medio de la regulación. No tiene ningún sentido que las policías, la Fiscalía y la Justicia dediquen su tiempo a perseguir a un consumidor de cannabis que no le hace daño a la sociedad".

"Tenemos que perseguir al narcotraficante, al crimen organizado y por eso, queremos que los recursos del estado no se enfoquen en quien planta en su casa de manera pacífica", sentenció.