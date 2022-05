Diputados de Comisión de Defensa solicitan sesión especial para aclarar dudas sobre Estado de Excepción acotado

El congresista de la UDI Álvaro Carter, manifestó que “una vez más el gobierno decide guardar silencio, una vez más el gobierno se contradice en cuanto a sus decisiones.

Compartir











Por: Cristián Meza 17 de mayo 2022 · 16:10 hs

Este martes estaba programada la sesión de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, instancia donde la ministra Maya Fernández se iba a referir a las dudas que generó el anuncio del Gobierno con este Estado de Excepción “acotado”.

Además, la secretaría de Estado iba a responder sobre el reciente robo que sufrió en su casa y las polémicas que se han producido en los últimos días, sin embargo, la ministra de Defensa no asistió a la comisión, por lo que solicitarán una sesión especial.

La diputada RN Camila Flores, lamentó que “desgraciadamente nos enteramos que la ministra de Defensa, Maya Fernández, no va a venir a la Comisión y que por lo tanto la posibilidad de resolver todas las dudas que teníamos en lo relativo al Estado de Excepción Constitucional acotado que anunció la ministra del Interior ayer y respecto de los hechos vinculados al robo en su casa. A nosotros nos parece gravísimo que no se le tome la importancia suficiente por parte de la ministra ha venir a responder estas dudas”.

A reglón seguido, la congresista agregó que “nos parece grave que la ministra de Defensa hasta la fecha haya guardado silencio respecto a hechos tan graves que estarían vinculando el robo a su familia con hechos políticos y no con la delincuencia común que viven los chilenos día a día. Lo peor de todo es que se siga guardando silencio y no se responda, creo que aquí quien fue víctima tiene que aclarar esta situación y poder disipar cualquier manto de dudas claramente no deja bien parado a su Gobierno”.

En tanto, el congresista de la UDI Álvaro Carter, manifestó que “una vez más el gobierno decide guardar silencio, una vez más el gobierno se contradice en cuanto a sus decisiones, solo hace 6 meses estaban en contra de todo tipo de Estado de excepción, y hoy hablan de un Estado de excepción acotado. Pero qué es acotado, en lo personal creo que es acotado a su ideología. Espero que el subsecretario de las Fuerzas Armadas y el Partido Comunista no quieran cambiar el decreto que regula el uso de la fuerza”.

“Las FF.AA siempre han sido de todos los chilenos y chilenas, y lo que estamos viendo es que desde que asumió el Presidente Boric se ha buscado de forma sistemática la forma de poder debilitar tanto a las policías como a las fuerzas armadas. Hoy pediremos en la Comisión de Defensa que se haga una sesión especial, para que nos expliquen y poder entender qué significa un Estado de Excepción acotado”, concluyó Carter.