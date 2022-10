Diputados de la Comisión de Transporte insisten en renuncia del Nicolás Valenzuela tras polémicos tuits

Mauro González (RN) recalcó que “es impresentable que una persona que defendió la violencia y la destrucción que ocurrió el 18 de octubre de 2019 en nuestro país, sea uno de los actuales directores de Metro".

Por: Cristián Meza 14 de octubre 2022 · 22:10 hs

Desde el Gobierno anunciaron que Nicolás Valenzuela, miembro del directorio de Metro, “tiene las competencias para desempeñar el cargo” y descartaron su destitución, luego de las polémicas frases que emitió a través de sus redes sociales a favor de las evasiones que ocurrieron en el metro el 18 de octubre de 2019.

Incluso el ex presidente de la estatal durante el mandato de Piñera, Louis de Grange, aseguró que sus dichos lo inhabilitan, sumándose a las diversas críticas de parlamentarios, quienes expresaron que no aprobarían las partidas del presupuesto de Transporte 2023 sí Valenzuela sigue en el directorio.

En este contexto, el diputado republicano Juan Irarrázaval volvió a exigir su renuncia y sostuvo que “la designación del señor Valenzuela Levi en el directorio de Metro no solamente es impresentable, porque es un nuevo caso de compadrazgo del Presidente, sino sobre todo porque en medio de la cruda violencia que nos ha tocado vivir estos días es un nuevo respaldo a un instigador de la violencia. Probablemente este señor es el culpable, entre otros, de que por ejemplo comunas como Lo Espejo no tenga Metro, pero él tampoco tiene las competencias morales y técnicas para sacar esa tarea adelante, por eso no es posible”.

En la misma línea, el congresista de Renovación Nacional, Mauro González, recalcó que “es impresentable que una persona que defendió la violencia y la destrucción que ocurrió el 18 de octubre de 2019 en nuestro país, sea uno de los actuales directores de Metro y lo más grave es que el Gobierno está blindando a esta persona de una manera incomprensible. Debemos elevar los estándares de quienes ocupan estos cargos del Estado, porque claramente no da ninguna confianza que alguien que avala las evasiones en el pago del sistema de transporte público, sea el mismo que esté a cargo de administrar los recursos destinados para este fin. Esperamos que pronto se pueda tomar una decisión sobre su continuidad, de lo contrario no podremos avanzar en el aumento del presupuesto para el año 2023.”