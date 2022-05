Diputados republicanos cuestionan a Rojo Edwards por proponer tercera vía constitucional

El senador fue criticado por los diputados de su propio partido. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 04 de Mayo 2022 · 16:01 hs

Integrantes de la bancada de diputados del Partido Republicano criticaron al senador de su colectividad, Rojo Edwards, quien sugirió una tercera vía constitucional de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

En una entrevista a El Mercurio, Edwards sugirió reemplazar al Apruebo o Rechazo, por las opciones De acuerdo y Desacuerdo. Además planteó que en el proceso existan cuatro opciones adicionales, entre ellas, mantener la Constitución, que la redacte el Congreso, tener una nueva Convención y una Convención Ciudadana Deliberativa Aleatoria.

La iniciativa molestó a los representantes republicanos en la Cámara Baja, quienes aseguraron que el senador no consultó la propuesta con ellos.

“Definitivamente, NO comparto la opinión del senador Rojo Edwards y según entiendo, nuestra bancada tampoco. Este 4 de septiembre hay un solo camino, rechazar el mamarracho y fin del experimento”, señaló el diputado Leonidas Romero.

Un paso más allá fue Gonzalo de la Carrera. El legislador independiente -que a pesar de haber renunciado al Partido Republicano pertenece a su bancada- reforzó su rechazo a la idea de Edwards.

“Se arrancó ensillado como dicen en el campo. La bancada de diputados no fue consultada. ¡No estoy de acuerdo! Esperemos el resultado del plebiscito y luego vemos. El poder constituyente debe volver al Congreso. No más experimentos”, escribió.

El diputado aseguró que el conflicto avanzó hasta un bloqueo de cuenta de Twitter por parte del senador. “Ante la polémica de hoy con Rojo Edwards, les recuerdo a mis electores que prometí ser transparente, más no caer simpático. El anunció, sin consulta a la bancada, proyecto de reforma constitucional para que exista una segunda papeleta. No estuve de acuerdo. No le gustó y me bloqueó”, escribió el ex comentarista de Radio Agricultura.