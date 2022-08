Directiva DC lanza comando por el Apruebo

Yasna Provoste participó del lanzamiento del comando por el Apruebo. AGENCIA UNO/ ARCHIVO

Por: Rafael Carneiro 01 de agosto 2022 · 14:12 hs

La Directiva Nacional del Partido Demócrata Cristiano lanzó su comando por el Apruebo, una Nueva Constitución para Chile.

“Con alegría hoy presentamos nuestro comando de campaña por el Apruebo, dando cumplimiento a lo que acordó la Democracia Cristiana, llamar a nuestro pueblo a aprobar”, dijo Felipe Delpin, el presidente del partido.

La ex candidata a la presidencia, Yasna Provoste, agregó en la misma línea que “la Democracia Cristiana ha tomado un camino a través de la decisión democrática (...) Nos vamos a sumar al despliegue que ya se ha hecho desde los territorios”.

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, indicó que “hemos esperado que se cambie esta Constitución durante 42 años, desde que el ex presidente Eduardo Frei Montalva se paró en el Caupolicán y dijo que no a la Constitución de 1980, por esta razón se planificó el asesinato de nuestro presidente Eduardo Frei Montalva, el que no reconozca esto, no merece llamarse demócrata cristiano”.

El lanzamiento es un reflejo de la decisión tomada durante la semana pasada, que fue de apoyar institucionalmente el Apruebo de cara al Plebiscito de Salida, que será realizado el 4 de septiembre.

Así, la determinación se formalizó después de una Junta Nacional, donde participaron 380 delegados y en la que un 63% estuvo por respaldar la propuesta elaborada desde la Convención Constitucional contra el 36% que estuvo por ir por el Rechazo.

Pero, la resolución demostró la división que hay en el partido. Los senadores Matías Walker y Ximena Rincón, además del ex convencional, Fuad Chahin, respondieron que apoyarán la opción Rechazo en el plebiscito constitucional.

El ex presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, por medio de una carta, confirmó que también rechazará la propuesta de una nueva Constitución, porque “tengo discrepancias insalvables sobre varios contenidos de esta propuesta, los que considero comprometen la paz, el desarrollo y la prosperidad de nuestro país”.