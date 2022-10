Documento de diputados DC, PR, PPD y PL genera diferencias en Socialismo Democrático y abre debate interno oficialista

Los diputados Raúl Soto (PPD) y su par Alberto Undurraga (DC) tuvieron un rol protagónico en la redacción del documento.

07 de octubre 2022

Luego del documento presentado este miércoles por 16 diputados de la DC, PPD, PR y PL que plantea una crítica que el “debate público ha estado marcado por voces altisonantes de los extremos políticos” que buscan “una polarización” para justificar posiciones cada “alejadas del sentido común” se generó una importante controversia al interior del Socialismo Democrático.

Con guiños a la Concertación, se interpretó que el texto “Hacia una nueva coordinación política de la centro izquierda chilena” alude cuestionamientos a Apruebo Dignidad, especialmente al Frente Amplio.

“Los diputados y diputadas firmantes, nos hemos reunido para reflexionar y tomar acción a nivel legislativo, confluyendo en una coordinación parlamentaria que busca reivindicar las ideas de la centro izquierda (…) que permita avanzar en las reformas estructurales pendientes en un marco de respeto, entendimiento, gradualidad y con responsabilidad económica (…) volver a convocar a las amplias mayorías ciudadanas que hoy se sienten alejadas del progresismo (…) necesitamos abandonar el voluntarismo y volcarnos a la tarea de hablarle desde la humildad”, establece el documento.

El texto también generó cierta incomodidad en el Gobierno, principalmente entre los ministros socialistas y del PPD, entre donde destaca la ministra del Interior Carolina Tohá.

Según sostienen quienes participaron de la génesis del documento, uno de sus principales objetivos es tomar distancia del Frente Amplio para pactos electorales sucesivos con miras a la elección de convencionales y candidatos a gobernadores y alcaldes.

Pero además, aseguraron, coloca un dique de contención al naciente partido Amarillos que disputará parte del centro político a la DC y es un primer paso a una nueva política de alianzas electorales en medio de las negociaciones para un nuevo proceso constitucional donde deben levantarse candidatos a una nueva instancia que lo redactaría.



Respuesta del PS advierte antagonismos hacia el Socialismo Democrático

En el PS, el senador Juan Luis Castro rompió el silencio que mantienen los socialistas tras la presentación del texto con una visión que lo escruta.

“No creo que haya un alejamiento de la ciudadanía respecto del progresismo. Lo que hubo fue una crítica de los constituyentes con la gente, que motivó el rechazo en el plebiscito por qué no gustó el texto ni la conducta de los constituyentes y llevó un nivel de rechazo al desempeño de Gobierno. Pero el progresismo está vivo y la confianza en lo que pueda hacer el ala moderada de la coalición que es el socialismo democrático”, afirmó el senador socialista.



Y agregó: “Es legítimo que haya voces de algunos sectores que quieren re-adecuarse, están en su derecho, pero no creo que sea el movimiento natural de estos tiempos y mucho menos qué sea antagónico al socialismo democrático (…) Nos encantaría que también fuera con el centro político de radicales, liberales y estamos disponibles para buscar entendimientos antes que fomentar nuevos partidos o coaliciones hay que unir lo que buscar ya existe. En la lógica de potenciar al gobierno en la fase que queda”, afirmó el senador Castro

Entre los legisladores socialistas comentaron a EL DINAMO que se leyó con atención pero se analizó en profundidad, porque fue armados por grupos pequeños. Sin embargo, reconocen que no causó un particular agrado.

En la bancada de diputados PR afirman que el PS participó al inicio de las conversaciones de la reflexión y que se retiró porque no lo consideraba oportuno.



Legisladores PPD y DC valoraron reflexión

Entre varios de los parlamentarios del PPD y la DC fue considerado asertivo. El senador del PPD Jaime Quintana dijo que considera que la reflexión “puede ayudar en la medida en que no se plantee en contra de ningún sector político; tal vez podría llegar a facilitar acuerdos en la Cámara en temas como reforma tributaria y pensiones”, y recordó que “lo del 4 de septiembre fue una derrota gigantesca para el progresismo y la izquierda chilena”.



Otros legisladores de la tienda que preside Natalia Piergentili expresaron que no se aspira a un rol como el de la Concertación y que tampoco buscar una alianza política permanente sino que se ajusta a la lógica de la Cámara donde hay mucha dispersión en las bancadas y eso no facilita los acuerdos



El presidente de la Cámara, Raúl Soto (PPD), uno de los signatarios de la carta, explicó que "este es un espacio de coordinación legislativa y política bien diversa y donde esperamos se sume más gente, el PS por ejemplo, líderes regionales o municipales y así avanzar hacia el espacio político lo más amplio posible que desde la colaboración pueda ser un aporte al país."

Y profundizó en la reflexión crítica sobre la centro izquierda: "Creo que la centroizquierda ha ido abandonando su espacio político natural y en el país el escenario actual es necesario recuperarlo y reconstruirlo recogiendo las experiencias del pasado, pero con un foco puesto en el futuro de Chile y en la renovación de ideas y liderazgos"