Domínguez arremete contra proyecto de inexpropiabilidad de fondos del gobierno: "Fue una impertinencia"

Domínguez pidió al gobierno escuchar a la ciudadanía y no a grupos cercanos a la derecha con el proyecto de inexpropiabilidad de los ahorros. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Hernán Claro 25 de Abril 2022 · 10:48 hs

El vicepresidente de la Convención Constitucional, Gaspar Domínguez, arremetió en contra de la reforma que impulsa el gobierno en el Congreso para declarar inexpropiables los fondos de capitalización individual de las AFP.

Según explicó la autoridad, La Moneda cometió una “impertinencia” al querer tramitar la medida, ya que responde a un temor que quiere instalar la oposición en la Convención.

Domínguez dijo que “en principio me parece muy atípico considerar ese tipo de propuestas en el texto constitucional, que no existe en ninguna parte del mundo”.

"Yo creo que fue una impertinencia y habría que preguntarle al Gobierno cuál era la intención de poder responder a un miedo instalado por un grupo de la derecha a esta demanda", agregó Gaspar Domínguez en entrevista con la radio Cooperativa.

Domínguez pide escuchar a la ciudadanía

Durante su arremetida en contra de la reforma de inexpropiabilidad de los ahorros que presentó el gobierno de Gabriel Boric, Gaspar Domínguez pidió escuchar a la ciudadanía y no al grupo de convencionales de derecha.

De acuerdo al vicepresidente de la Convención, en esta segunda etapa de la redacción de nuestra nueva Constitución “hay que escuchar a la ciudadanía como en todas las etapas y también hay que escuchar a los expertos para poder hacer la transformación que nos lleve a ese lugar donde queremos llegar”.

También solicitó cuestionar las declaraciones de los constituyentes de derecha que instalaron el debate de la inexpropiabilidad de los ahorros individuales.

Según indicó Domínguez, “nadie nunca, en ningún contexto, de ninguna manera y de ninguna forma ha planteado expropiar los fondos en la Convención (...) la verdad me parece es que muy hábilmente se ha instalado como una verdad algo que no lo es”.

“Y dado que se está instalando este miedo, lo que se está empujando y se empujó a hacer al gobierno, es generar una norma para responder un miedo que fue instalado por un grupo, lo que yo más bien le pediría a este grupo que instala el miedo en relación a distintas cuestiones, por favor no instalen miedos para que no se genere la necesidad de tener que empezar a discutir temas que son tan inusuales, como temas que no están en ninguna Constitución del mundo”, cerró Domínguez.