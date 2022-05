"El Gobierno no ha cumplido": Kast reaparece con críticas a Boric y a la Convención

José Antonio Kast aseguró que el Gobierno de Gabriel Boric "no ha cumplido lo que prometió". AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Por: Rodrigo León 15 de mayo 2022 · 09:29 hs

A meses de su derrota en segunda vuelta, José Antonio Kast reapareció ante la opinión pública, en medio de unos “diálogos ciudadanos”, donde se refirió al desempeño de los primeros meses del Gobierno de Gabriel Boric y al trabajo de la Convención Constitucional.

Sobre esto último, el líder del Partido Republicano aseguró que en el Plebiscito de Salida del próximo 4 de septiembre, la ciudadanía se inclinará por el Rechazo, lo que además significará la reprobación a la actual administración.

“Tengo la impresión, de cómo ha ido la Convención y cómo se ha desplegado el Gobierno, que las personas no solamente van a rechazar la Convención, sino que también va a ser una manera de expresar el rechazo a un Gobierno que no ha cumplido lo que prometió”, señaló el ex diputado a Meganoticias.

Sobre el trabajo que lleva a cabo el órgano a cargo de escribir la nueva Constitución, José Antonio Kast indicó que no hay “nada positivo” y que los convencionales “perdieron una gran oportunidad”.

“Yo creo que, hoy día, no podría decir que pudiera rescatar algo positivo de este texto constitucional, porque ni siquiera se pusieron de acuerdo entre ellos. Siempre hubo una discriminación, siempre hubo una prepotencia, que hoy día se ve reflejada en el texto. Por lo tanto, claramente, yo no quiero que se apruebe ese texto constitucional”, indicó el ex candidato presidencial.

En esa misma línea, Kast postuló que “perdieron una gran oportunidad, una gran oportunidad de buscar un lugar de encuentro, algunos hablaban de la casa de todos”.

“A pesar de que uno puede haber estado en contra del proceso, siempre aspira a lo mejor, porque si los constituyentes lo hacían bien, a Chile le iba bien, pero lo que hemos visto está lejos de eso, en todas las áreas”, manifestó el ex presidente del Partido Republicano.