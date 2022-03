El acuerdo de diputados que permitió a Boric ausentarse de 19 sesiones y cobrar todo su sueldo

La multa contra Boric por inasistencias, si hubiese sido cobrada, superaría los $1,3 millones. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Hernán Claro y Carlos Saldivia 11 de Marzo 2022 · 15:10 hs

Tras triunfar en la vuelta presidencial del 19 de diciembre del 2021, Gabriel Boric se convirtió en el presidente más joven de nuestra historia con 36 años de edad, pero también, en el primer diputado que pasa directamente desde la Cámara Baja a La Moneda .

El hecho trajo varios inconvenientes en la práctica porque la Constitución y el reglamento de la Cámara nada decían de cómo ejercer la renuncia al cargo o qué ocurriría con la dieta de $7.012.388 bruto al mes que recibía Gabriel Boric antes de saltar al Poder Ejecutivo.

En la Cámara Baja, en tanto, el tema fue ampliamente discutido. Algunos parlamentarios se mostraron en contra de seguir pagando la dieta parlamentaria, otros a favor y un número no menor solicitó modificar el reglamento.

Ad portas de la segunda vuelta y ante la presión del oficialismo, el presidente electo entregó a la Secretaría de la Cámara un documento para solicitar permiso sin goce de sueldo y sus primeras inasistencias fueron justificadas. Sin embargo, desde el día posterior al balotaje hasta la fecha, no volvió a entregar ningún justificativo.

Entre el 20 de diciembre y el 10 de marzo, según consta en el sitio web de la Cámara de Diputados, Gabriel Boric faltó a 19 sesiones y marcó un 0% de asistencia, cifra que contrasta con su 98,43% de asistencia antes de ganar la primaria de Apruebo Dignidad en contra de Daniel Jadue (PC) el pasado 18 de julio del 2021.

El reglamento de la Cámara dice que por cada inasistencia injustificada, y si así lo determinan los Comités Parlamentarios, el legislador debe pagar una multa del 1% de su dieta ($70.123). De esta manera, si se multiplica la cifra por 19, Gabriel Boric debió haber pagado en sanciones $1.332.337 por los últimos dos meses y una semana.

El artículo 78 del reglamento va más allá y establece que la multa será "equivalente al doble de la que se determine (...) respecto de aquellos diputados que no asistan a una sesión especial solicitada con sus firmas, que fracase por falta de número (quórum)".

Sin embargo, el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, confirmó en entrevista con EL DÍNAMO que durante este tiempo el presidente electo recibió su dinero de forma íntegra y sin ningún tipo de descuento por multas asociadas.

“Se la pagamos (la dieta). Le tuvimos que pagar porque hubo un acuerdo de la mayoría de los comités parlamentarios que autorizó al presidente de la Cámara (Diego Paulsen), en conjunto conmigo, para que viéramos la situación constitucional y legal de Gabriel (Boric)”, adelantó Landeros.

El polémico acuerdo que evitó multas a Boric

Tras su victoria en segunda vuelta, las bancadas de la Cámara buscaron un mecanismo para permitir que el parlamentario por Magallanes pudiese ausentarse de su labor legislativa, en función de su gestión como presidente electo.

Sin embargo, el reglamento interno de la Cámara, en su artículo 42, les daba poco margen de maniobra. Esa norma no permite a un diputado renunciar, da solo cuatro días de permiso sin goce de sueldo y autoriza únicamente las “ausencias justificadas”.

Estas son licencia médica, impedimento grave, realizar alguna gestión encomendada por la Corporación o actividades propias de la función parlamentaria contemplada en la norma.

Por ellos, desde el propio oficialismo se ofreció al sector de Boric, buscar un acuerdo para facilitar sus labores. Pero la controversia no desapareció de la Cámara.

Discrepancias por el acuerdo y el monto de las multas

A pesar del acuerdo de los comités parlamentarios para autorizar al Presidente electo a ausentarse —sin los descuentos de 70.000 pesos por sesión— a las actividades legislativas, entre los diputados persiste un debate entre quienes consideran el pacto poco estético y los que lo ven totalmente comprensible. Del mismo modo, se ha abierto una discusión sobre elevar los bajos montos multados y la idea de establecer en el reglamento otras justificaciones para ausencias sin cobros.

Uno de los más críticos al acuerdo es el diputado Tomás Fuentes (RN), quien señala que "el presidente electo haya seguido recibiendo su dieta, sin haber asistido a una sola sesión, es un pésimo antecedente. Se trata de una inconsecuencia de proporciones y una práctica propia de la vieja política. Ojalá que no sean luces de las prácticas que se podrán dar en su gobierno.”

Su par de RN, Andrés Longton, tiene una opinión distinta. Le parece totalmente comprensible el acuerdo entre las bancadas por ser algo excepcional y que no había pasado antes.

“La situación del presidente electo es bien especial. Si bien no es bueno que quede eximido de la norma de multa, creo que tenemos que ser comprensivos. Él está en actividades propias del cargo que va a asumir, ejerciendo funciones propias del cargo público más importante, la Presidencia de la República. Eso se encuadraría en las flexibilizaciones que hay dentro de la Ley Orgánica, porque no está faltando por un capricho”, asegura Longton.

El diputado y senador electo, Matías Walker (DC), comparte que es un acuerdo correcto y una decisión “totalmente razonable y tomada por la unanimidad de las bancadas”.

“Es una situación inédita e histórica, y por todo lo que significa preparar la administración del Estado y la designación de autoridades”, dice Walker. Y agrega: “Las multas son por ausencias injustificadas y está claramente se trata de una ausencia justificada dada la envergadura del mandato popular para asumir como Presidente de la República”.

El bajo monto de la sanción a la dieta: $70 mil por sesión

El exiguo monto de las multas, comparado con la cifra de la dieta parlamentaria y la discrecionalidad con que la Cámara puede impartir a los descuentos, también ha sido objeto de debate.

De hecho, los diputados Walker, Longton, Diego Ibáñez (CS), Leopoldo Pérez (RN), entre otros, presentaron en enero de 2021 un proyecto de reforma al artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados para poner un piso mínimo al monto de las multas inasistencia a cada sesión.

La moción aún permanece en su primer trámite legislativo.

Diputado Longton: “Algunos prefieren pagar las multas con tal de ir a los matinales”

Según explica el diputado Longton, no sólo las multas son muy bajas, sino que “hay muchos parlamentarios que prefieren pagarlas, si deben ausentarse para aparecer en un matinal de televisión” y no asistir al trabajo legislativo durante las horas de sesión.

“Buscamos elevar la multa y además incorporarlas a las inasistencias en las comisiones, ya que hoy no hay sanción, a no ser que la Comisión fracase por falta de quórum. Es decir, hoy si faltan cuatro diputados, fracasa la sesión. Pero si hay 5, puede sesionar, sin embargo, no hay sanción para los que no asistieron”, dijo Longton a EL DÍNAMO.

La propuestas para subir cobro al 6% de la dieta

El diputado Diego Ibáñez (CS) propuso una indicación a dicha propuesta para aumentar las multas del 3%, inicialmente contemplado en el texto, a un 6%.

Según explica el legislador, la indicación la hizo porque consideraron que “el castigo para quienes falten a su labor y responsabilidades” como representantes “deben ser ejemplares”.

En esa línea, indicó a EL DÍNAMO que “un 3% les parecía insuficiente y un 6% el indicado, pero lamentablemente no contó con el apoyo transversal que necesitaba dentro del Congreso para cristalizarse”.

El diputado del partido del presidente Boric, consultado acerca de si el reglamento debiera modificarse para que un legislador —de ser elegido Presidente— pueda ausentarse sin multas a su dieta, sostuvo que el acuerdo de las comisiones parlamentarias fue transversal “para facilitar el desembarco del nuevo gobierno del presidente Gabriel Boric, y que es prudente que, entendiendo el tamaño y la complejidad del proceso, desde la institucionalidad facilitemos estas tareas”.

Jackson faltó 14 veces y Maya Fernández dio el ejemplo

Pese a que el acuerdo de los comités parlamentarios de la Cámara de Diputados permitió a Gabriel Boric ausentarse del congreso sin ningún tipo de justificativo y no ver reducida su dieta parlamentaria, este no corrió para el resto del futuro gabinete que estaba en el Congreso.

De acuerdo al secretario Miguel Landeros, porque la situación “es distinta y no es el mismo trato”, ya que el presidente asume su cargo “cuando es proclamado” y los futuros ministros recién lo harán con el cambio de mando.

El nuevo ministro de la Segpres, Giorgio Jackson (RD), por ejemplo, faltó a 14 sesiones de sala desde el triunfo de Boric en la segunda vuelta sin mostrar justificativo y se presentó ante sus colegas 5 veces (26,3% de asistencia). En total, el ahora ex diputado del Frente Amplio recibirá una multa equivalente a $981.722.

El resto de diputados y diputadas que integran el nuevo gabinete, faltaron pocas veces, presentaron justificativos médicos y hasta permisos sin goce de sueldo.

La nueva ministra de Defensa, Maya Fernández (PS), tuvo un 100% de asistencia en el periodo porque fue a 17 sesiones en sala y presentó dos justificativos por “impedimentos graves”.

Marcela Hernando (PR), quien liderará el Ministerio de Minería, siguió el mismo camino y asistió a 18 sesiones, en una justificó con permiso sin goce de sueldo y marcó una asistencia del 94,7%.

La vocera Camila Vallejo (PC) fue siete veces (36,8%), presentó 10 permisos sin goce de sueldo y en dos ocasiones ningún documento.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), fue 13 veces a la Cámara (72,2%), una vez presentó justificativo por impedimento grave y no justificó 5 inasistencias.

El subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi (RD) fue a 10 de las 19 de sesiones en sala (52,6%), 6 veces pidió permiso sin goce de sueldo y otras tres no entregó antecedentes de la inasistencia.