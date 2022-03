El balance de Izkia Siches en su primera semana como ministra: "Este trabajo recién comienza"

Junto con ello, la titular de Interior precisó que "me ha tocado liderar un ministerio exigente, sin descuidar mi labor de mamá". AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 19 de Marzo 2022 · 11:25 hs

Izkia Siches realizó un análisis de su primera semana como ministra de Interior y Seguridad Pública, calificando la labor como “gratificante”, pero reconoció que "no ha estado exento de dificultades.

La flamante secretaria de Estado indicó que "ha sido una semana intensa. Después del cambio de mando partimos el lunes con todo con el trabajo. Reuniones con el Presidente, con el Comité Político, con los distintos partidos de Gobierno, con los subsecretarios y también con nuestro gabinete".

Siches detalló que tras estos encuentros "partimos a La Araucanía, donde en conjunto con distintos ministros y ministras llevamos la potencia del Estado para demostrar que no solo se requiere seguridad".

En esta línea, destacó su visita a la Cámara de Diputados y Senado, donde se solicitó y se aprobó una extensión del estado de excepción en la macrozona norte.

Tras esto, Izkia Siches contó que "cerramos la semana con la reunión de todos delegados presidenciales de Arica a Magallanes", dejando en claro que si bien "este trabajo recién comienza, no ha estado exento de dificultades".

Esto, ya que recordó su rol de madre y apuntó que "he tenido que pedirle a mi marido que me acompañe hasta La Araucanía, he tenido que pedirle a mi padre y a mi madre que estén en las extensas jornadas que nos han tocado en La Moneda".

"Sé que cuento con ellos para hacer mi trabajo, pero también tenemos que hacer que las instituciones se transformen y permitan que la corresponsabilidad nos permitan desempeñarnos en roles como en el que hoy estoy", puntualizó la ministra Izkia Siches.

Junto con ello, la titular de Interior precisó que "me ha tocado liderar un ministerio exigente, sin descuidar mi labor de mamá. Si bien ha sido cansador, he sentido la gratificación de trabajar por todas las personas de este país".