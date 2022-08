El complicado momento de Gabriel Boric llega a la portada de revista Time

Revista Time consigna que de ganar el Rechazo, la agenda de Boric quedará en el "limbo".

Compartir











Por: Rodrigo León 31 de agosto 2022 · 09:42 hs

El presidente Gabriel Boric protagonizó la portada de la versión internacional de la revista Time, con un articulo que lo define como “el presidente millennial de Chile es un nuevo tipo de líder de izquierda”.

En la nota destacan que el mandatario se encuentra “guiando” al país en lo que denominaron como “una especie de crisis de la mediana edad”, a la hora de referirse al proceso constituyente al decisivo Plebiscito de Salida del próximo 4 de septiembre.

“Es mucha responsabilidad, seguro”, reconoció Boric. Aún así, aseguró que “me despierto todas las mañanas emocionado de seguir trabajando en esto”.

Todo esto, destaca la revista Time, ocurre cuando la inflación está en su punto más alto en 28 años, el valor del peso en su punto más bajo y los delitos violentos aumentan.

A eso suman que la aprobación del presidente es del 38% y las encuestas aseguran que el Rechazo podría adjudicarse la victoria el domingo, lo que sería “un duro golpe para su agenda”. Sin embargo, consignan posteriormente que “no está claro si eso sucederá”.

Cambio de postura

La nota de la publicación norteamericana también da cuenta de los errores que ha cometido la nueva administración, como lo ocurrido con el “Gabinete de Irina Karamanos”, el haberse bajado de un auto con el cierre abajo, su apoyo a un posible nuevo retiro del 10%, o su cambio de postura sobre el Estado de Excepción en La Araucanía.

Sobre esto último Boric reconoce que “sigo convencido de que el estado de emergencia no es la solución”, pero “soy el presidente de todos los chilenos. Así que a veces tengo que hacer cosas que no me gustan”.

“Cambiar de posición no es una debilidad, siempre que sea coherente con tus principios. Estoy más preocupado por las personas que nunca pueden cambiar de opinión”, destacó.

Revista Time consigna que en caso de ganar el Rechazo este domingo, Chile iniciará un nuevo proceso constituyente desde cero, lo que dejaría parte de la agenda de Gabriel Boric en “el limbo”.

A pesar esto, el presidente cree que aún “hay mucho” que puede hacer por nuestro país, destacando el aumento del sueldo mínimo, el proyecto que busca reducir la jornada laboral y la reforma tributaria.