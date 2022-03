El cruce entre Érika Olivera y Gonzalo de la Carrera durante el primer día de trabajo en la Cámara

El ex militante republicano continuó con sus críticas hacia Olivera a través de Twitter. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Sebastían Dote 16 de Marzo 2022 · 17:32 hs

La diputada Érika Olivera (Ind-RN) y el diputado Gonzalo de la Carrera (Ind-Republicanos) protagonizaron el primer cruce del nuevo Congreso Nacional, el que inició su trabajo formal durante el martes.

Todo comenzó luego que el representante del distrito 11 lanzara un mensaje en Twitter tanto en contra de parlamentaria de Chile Vamos como de Ximena Ossandón (RN).

“Érika Olivera y Nona Ossandón son aplaudidas por las bancadas de extrema izquierda. ¡Así votan!”, escribió De la Carrera el 11 de marzo pasado, a propósito de la votación en la elección de la mesa de la Cámara Baja.

Según lo informado por La Segunda, Olivera se acercó al diputado y le preguntó si él era Gonzalo de la Carrera, luego de lo cual le habría dicho que si tenía algún problema con ella podían entenderse de manera personal y no por Twitter porque “no es mi estilo”.

El integrante de la bancada republicana respondió que lo hará a la cara, pero que es libre de escribirlo en la red social, a lo que Olivera le expresó que en el Congreso se tratan de entender a través del diálogo y que ella conversa personalmente con quienes tiene alguna diferencia, mirando de frente a los ojos.

“Escribí el tuit a raíz de que ella fue ovacionada por la izquierda cuando fue a votar por presidente de la Cámara. Ella vota por la izquierda muchas veces, de ahí la ovación”, expresó el diputado al vespertino.

Durante este miércoles De la Carrera continuó con sus mensajes contra su colega, afirmando que “mi compromiso con mis electores fue no dejarme amedrentar jamás, fiscalizar y sacar al pizarrón a quienes votan a espaldas de sus electores. No acepto que nadie que vote con la extrema izquierda me pautee”.

El diputado insistió en su ataque y mostró la votación de un proyecto de resolución en rechazo al retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado contra dos presos del estallido social, en donde Olivera se abstuvo.

“La Cámara de Diputados vota su más absoluto rechazo al retiro por parte del Ejecutivo de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado. Se pierde por un voto. Mire usted quién de derecha se abstuvo dándole el triunfo a los violentistas. ¡En Amarillo!”, escribió.