El cuestionado debut del Partido Republicano en el Congreso

20 de Marzo 2022

El viernes 11 de marzo comenzó el gobierno de Gabriel Boric, pero también se inició un nuevo periodo en el Congreso Nacional, que recibió a nuevos actores políticos como el Partido Republicano, colectividad fundada por el ex candidato presidencial José Antonio Kast.

El partido eligió 14 diputados en las elecciones de noviembre de 2021, cifra que creció a 15 luego que el diputado Leonidas Romero se incorporara tras su salida de Renovación Nacional (RN).

El arribo de los republicanos no pasó inadvertido, especialmente por la inclusión de algunas figuras polémicas como Johannes Kaiser y Gonzalo de la Carrera, quienes entraron a la bancada a pesar de haber renunciado de la colectividad por diversas razones.

Justamente ellos fueron los protagonistas de los principales enfrentamientos del grupo con el oficialismo pero también con Chile Vamos.

Las polémicas previas

Kaiser y De la Carrera lideraron los cuestionamientos durante los últimos días, siendo además los que más polémicas protagonizaron antes de asumir el cargo.

El el caso del diputado por el distrito 10, sus dichos sobre el voto femenino y sus declaraciones machistas lo forzaron a presentar su renuncia a la colectividad, justo cuando Kast estaba compitiendo por la segunda vuelta ante Boric.

De la Carrera, en tanto, sumó varios episodios, entre ellos un incómodo momento junto con la conductora Monserrat Álvarez en plena entrevista en el matinal Contigo en CHV.

Kaiser contra Carmen Hertz

Johannes Kaiser protagonizó una de las primeras polémicas de la bancada republicano con un enfrentamiento tuitero con la diputada comunista Carmen Hertz.

Todo comenzó luego que el youtuber cuestionara que la diputada Lorena Pizarro (PC) haya sido elegida como presidenta de la comisión de Derechos Humanos.

“Comisión de Derechos Humanos eligió, por 7 votos contra 6 de Republicanos-Chile Vamos, a una representante del Partido Comunista para presidirla. La inconsecuencia de elegir a representante del partido más violador de DDHH de la historia universal presidente de esta comisión, me deja atónito”, escribió el congresista.

Ante esto, Hertz calificó a su colega como “payaso insolente y desfachatado”, afirmando que Pizarro era “una mujer digna y valiente a quien la dictadura que usted y su grupete admira, asesinó a su padre y a su suegro de manera cobarde y perversa, como son los terroristas de Estado y extrema derecha”-

Enfrentamiento con la prensa

El mismo Kaiser protagonizó otro momento complicado, esta vez con la prensa, ya que en una conferencia de prensa recriminó fuertemente a una periodista que le consultó sobre su incorporación a la bancada republicana a pesar de su salida del partido.

De la Carrera contra Orsini

La faceta de tuitero polémico le terminó pasando la cuenta a Gonzalo de la Carrera, afectando directamente la convivencia con el resto de sus colegas. Ejemplo de esto fue el enfrentamiento que tuvo con la diputada Maite Orsini (RD).

Según un reporte de La Tercera, el legislador se acercó a la congresista para preguntarle sobre la ubicación de la oficina, recibiendo una dura respuesta de la frenteamplista, quien no olvidó algunos comentarios sobre ella emitidos en el pasado.

“¿Por qué crees que me puedes llamar públicamente scort y después pedirme favores, saco de…?, Ándate de acá y no me vuelvas a dirigir la palabra”, le señaló la abogada al ex conductor de Radio Agricultura.

Pero eso no fue todo, ya que el diputado sumó otra controversia con la diputada de Chile Vamos, Érika Olivera, quien le manifestó su molestia por no hablar las cosas “de frente” y tuitear todas sus críticas.

Los “regresos”

La bancada republicana no solo está compuesta por militantes del partido, sino que también por independientes que fueron elegidos por su lista. En ese último grupo se encuentran Kaiser y De la Carrera, quienes habían renunciado a la colectividad antes del inicio del periodo legislativo.

Su arribo al grupo parlamentario llamó la atención, debido a que se creía que se sumarían al Congreso como independientes sin ninguna filiación política.

De la Carrera dejó su militancia en diciembre del año pasado, diciendo que Kast le había solicitado la renuncia. “Tengo un estilo particular, que va directo al grano. Ese estilo incomoda al partido, lo entiendo. Les quiero contar que cuando las ideas de libertad estaban vedadas en todos los medios de comunicación, yo les abrí las puertas”, afirmó.

Kaiser, en tanto, salió el partido tras sus dichos en donde puso en duda el derecho a voto femenino y declaraciones en contra de la diputada trans Emilia Schneider (Comunes). A partir de ahí, Kast -que entonces estaba en plena campaña por el balotaje- se distanció al máximo de su figura.

Intervenciones y tuiteos

Los republicanos también han llamado la atención con sus intervenciones en el Congreso y su actividad en el Congreso.

La primera acción realizada por los diputados ocurrió el mismo 11 de marzo, cuando anunciaron una interpelación a la recién asumida ministra del Interior, Izkia Siches, por el retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado contra los detenidos del estallido social. La idea no alcanzó mayor adhesión por parte de RN, la UDI y Evópoli.

Otro momento que llamó la atención fue un discurso entregado por el diputado Kaiser, en donde decidió hablar en alemán para defender el uso del castellano. La acción fue cuestionada por la ex presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncón.

En redes sociales, en tanto, los republicanos han centrado sus actividades en criticar al gobierno pero también a la propia centroderecha. El diputado Cristián Araya cuestionó que el presidente Boric estuviese leyendo en el Palacio de La Moneda, mientras que De la Carrera criticó a las RN Érika Olivera y Ximena Ossandón por ser “aplaudidas por la izquierda”.