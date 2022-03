El desliz de Izkia Siches por fondos de pensiones: sensación de propiedad “es falsa”

La secretaria de Estado expuso ante un panel en Icare. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Equipo El Dinamo 25 de Marzo 2022 · 09:17 hs

La ministra del Interior, Izkia Siches, entregó su visión sobre el debate previsional en medio de la discusión por el quinto retiro, el que es rechazado por el Gobierno, y la mirada empresarial sobre las reformas que se esperan implementar.

Durante su participación en un foro de Icare, la secretaria de Estado expresó su crítica con la publicidad de la AFP, las que promueven la propiedad individual de los fondos.

“A veces he visto algunas publicidades de algunos sectores, que ya activamente plantean, no sé, es mi plata, por ejemplo, en el tema previsional. En una campaña comunicacional en la televisión hoy día, en un proceso en donde estamos discutiendo qué va a pasar, primero, en la nueva Constitución, y segundo, cuál es el sistema previsional del futuro”, expresó.

Siches también planteó que “lo más probable es que en esa mirada de es mi plata, ningún sistema previsional del futuro se pueda sustentar, pero sí hay algunos que creen que en la medida que la ciudadanía crea que es mi plata, y no hay sistemas de seguridad social, vamos a salir adelante. Me parece que es fútil, no sirve, y además es profundamente falso”.

La ministra llamó a no contribuir “a este clima de enrarecimiento” y a tomarse con “profunda seriedad” los cambios por los que está atravesando el país.

Los dichos de la ministra del Trabajo

Hace algunos días la discusión previsional tuvo otro capítulo de parte del Gobierno luego que la ministra del Trabajo, Jeanette Jara, manifestara su rechazo al quinto retiro porque “deben quedar fondos de pensiones para una reforma”.

Las declaraciones provocaron la reacción de un grupo de diputados de RN, que la oficiaron para que profundizara en el destino que tendrían los montos de capitalización individual acumulados en el nuevo sistema.

Posteriormente la secretaria de Estado aclaró que “los fondos actuales de los cotizantes se van a mantener en las AFP, nosotros no hemos innovado en la materia. Respecto a las nuevas cotizaciones, deberemos trabajar y construir un sistema de seguridad social”.