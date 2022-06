El día que 230 organismos de derechos humanos pidieron la cabeza de Michelle Bachelet

Xi Jinping le aseguró a Michelle Bachelet que China respeta los derechos humanos.

Por: Hugo Infante 14 de junio 2022 · 07:00 hs

La visita a China de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, para investigar las denuncias de la etnia Uyghur contra la dictadura comunista, se transformó en un duro revés en su carrera diplomática y terminó por anunciar en Twitter su renuncia a un nuevo periodo, tal como lo adelantó el domingoEL DÍNAMO.

Sin embargo, esta dimisión viene precedida por una dura campaña en su contra liderada por los organismos que defienden los derechos humanos de los Uyghur.

Esto porque la actitud de la ex presidenta de Chile -de acoplarse a la versión oficial de Beijing- no pasó inadvertida y provocó una reacción en masa grave: 230 entidades que velan por el respeto de los derechos humanos de Uyghur, tibetanos, mongoles del sur y Hong Kong, pidieron la renuncia de Bachelet.

Michelle Bachelet llegó a su actual cargo el 1 de septiembre de 2018, ya con experiencia en ONU Mujeres y con una historia personal que aseguraba empatía por las denuncias que debía escuchar el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos.

La petición de renuncia fue publicada en el sitio oficial Congreso Mundial de los Uyghur y fue firmada por 230 organizaciones que velan por los derechos humanos y los atropellos cometidos por la dictadura china.

"Llamamos a la inmediata renuncia de de la Alta Comisionada después del lavado de imagen que hizo sobre las atrocidades del gobierno chino en su último viaje. Llamamos al secretario general a no proponer una renovación de su mandato y exigir que la alta comisionada libere de inmediatamente el reporte del las violaciones a los derechos humanos contra los Uyghurs y otras comunidades túrquicas en este del Turkistán".

En la petición de renuncia, se apunta a que Bachelet desperdició en su visita de seis días una rara oportunidad para demostrar la responsabilidad del gobierno chino en las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que incluyen genocidio y crímenes contra la humanidad.

"Este abyecto fracaso de responsabilizar a China por sus crímenes viene a pesar del llamado sin precedentes hecho en junio de 2020 por 50 expertos de las Naciones Unidas para que se tomen medidas decisivas para proteger las libertades fundamentales en China", dice el comunicado, en el cual también acusan a la ex presidenta de ignorar la situación en el Tibet, Hong Kong y el sur de Mongolia durante permanencia como alta comisionada.

La "desastrosa" visita de Bachelet a China

Es un secreto a voces como la dictadura china practica detenciones masivas contra la minoría mulsumana Uyghur, que terminan en campos de concentración en Xinjiang y son sometidos a trabajos forzados.

Por supuesto, la dictadura niega tales acusaciones y afirma que son "campos educativos", término que todas las organizaciones e derechos humanos rechazan.

Bachelet cerró su visita a Xinjiang el 28 de mayo, la primera gira de un enviado de la ONU en 17 años. Sin embargo, para las organizaciones de derechos humanos esta visita fue desperdiciada puesto que la ex presidenta de Chile consintió las limitaciones que impusieron las autoridades oficiales, que no le permitieron realizar una evaluación completa de los hechos denunciados.

Es más. La alta comisionada usó el término VETC (centros vocacionales de educación y entrenamiento) para referirse a los campos de concentración. Lo hizo igual que el gobierno chino, lo cual fue duramente criticado.

Los errores en la gira de Bachelet escalaron a tal nivel que el director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW), Kenneth Roth, calificó su viaje oficial como un "desastre absoluto". Roth fue una de las voces que criticó a Bachelet por usar el término "VETC" para instalaciones de detención masiva.

“El viaje no pudo ir mejor para el Gobierno chino en su esfuerzo por ocultar las detenciones masivas y los abusos en Xinjiang", subrayó Roth.

"Bachelet se ve, por su experiencia como jefa de Estado, como una diplomática en lugar de una relatora en cuestiones de derechos humanos, pero ese no es su cometido, sino el de investigar y reportar abusos", criticó Roth.

Quiénes pidieron la renuncia de Bachelet

Las 230 organizaciones que pidieron el 8 de junio la renuncia de Bachelet están todas relacionadas con la lucha de los derechos humanos en China. Estos son los firmantes en todo el mundo.

Act with HK

Aide aux Refugies Tibetains

Alaskans for Tibet

Alberta Uyghur Association

Amigos de Tibet Colombia

Amigos del Tíbet Chile

Amigos del Tibet El Salvador

Anterrashtriya Bharat – Tibbet Sahyog Samiti

Asociación Cultural Peruano Tibetana

Asociación Cultural Tibetano Costarricense

Association Cognizance Tibet

Association Drôme Ardèche-Tibet

Associazione Italia-Tibet

Australia Tibet Council

Australian Uyghur Association

Australian Uyghur Tangritagh Women’s Association

Bay Area Friends of Tibet

Belgium Uyghur Association

Bharrat Tibbat Samvad Manch, India

Blue Crescent Humanitarian Aid Association

Boston Tibet Network

Briancon05 Urgence Tibet

CADAL

Campaign for Uyghurs

Canada Tibet Committee

Casa del Tibet

Casa Tibet México

Centro De Cultura Tibetana, Brazil

Chi Milk Tea Alliance

Chicago Solidarity with Hong Kong 芝援香港

China Against the Death Penalty

China Aid Association

Circle of Friends

Citizen Power Initiatives for China

Comite de Apoyo al Tibet

Committee of 100 for Tibet

Core Group for Tibetan Cause, India

Czechs Support Tibet

Dawn of Hong Kong

DC4HK (Washingtonians Supporting Hong Kong)

Dialogue China

Dream for Children, Japan

DUQ Ayallar komtiti

Dutch Uyghur human rights foundation

Dutch Uyghur Human Rights Foundation

East Turkestan Press and Media Association

East Turkestan Union in Europe

East Turkestan Union of Muslim Scholars

East Turkistan Association of Canada

East Turkistan Education and Solidarity Association

East Turkistan Entrepreneur Tradesmen and Industrialists Businessmen Association

East Turkistan Human Rights Watch

East Turkistan New Generation Movement

East Turkistan New Generation Movement

East Turkistan Nuzugum Culture and Family Association

East Turkistan Sports and Development Association

East Turkistan Union in Europe

Eastern Turkistan Foundation

EcoTibet Ireland

European East Turkistan Education Association

Finnish Uyghur Culture Centre

Foundation for Universal Responsibility of the Dalai Lama

France-Tibet

Free Indo-Pacific Alliance

Free Tibet

Free Tibet Fukuoka

Friends of Tibet Costa Rica

Friends of Tibet in Finland

Friends of Tibet New Zealand

Furkan Education and Cooperation Association

Grupo de Apoio ao Tibete, Portugal

Hira Education Association

Hoca Ahmet Yesevi Science and lore Foundation

Hong Kong Collaborative Academic Network (HKCAN)

Hong Kong Committee in Norway

Hong Kong Democracy Council

Hong Kong Forum, Los Angeles

Hong Kong International Alliance Brisbane

Hong Kong Liberation Coalition

Hong Kong Professional Network

Hong Kongers in San Francisco Bay Area

Human Rights Network for Tibet and Taiwan

Ilham Tohti Initiative

Ili Meshrep Educational Foundation

India Tibet Friendship Society

Inner Mongolia People’s Party

Institute of China Studies

International Society of Human Rights, Munich

International Tibet Network Secretariat

International Tibet Independence Movement

International Union of East Turkistan Organisations

Isa Yusuf Alptekin Foundation

Israeli Friends of the Tibetan People

Japan Association of Monks for Tibet (Super Sangha)

Japan Uyghur Association

Justice For All Canada

Justice for Uyghurs

Knowledge and Service Solidarity and Cooperation Association

Les Amis du Tibet Belgium

Les Amis du Tibet Luxembourg

Lions Des Neiges Mont Blanc, France

Lungta Association Belgium

Maison des Himalayas

Maison du Tibet – Tibet Info

McMaster Stands With Hong Kong

National Campaign for Tibetan Support, India

National Democratic Party of Tibet

Norwegian Uyghur Committee

Objectif Tibet

Omer Uygur Foundation

Passeport Tibetain

Phagma Drolma-Arya Tara

Public Association of Uyghurs “Ittipak” of the Kyrgyz Republic

RangZen:Movimento Tibete Livre, Brazil

Roof of the World Foundation, Indonesia

Sakya Trinley Ling

Santa Barbara Friends of Tibet

Satuq Bugrakhan Foundation of Science and Civilization

Save Tibet Foundation

Save Tibet, Austria

Shambhala Sangha

Sierra Friends of Tibet

Society for Threatened Peoples International

Southern Mongolian Human Rights Information Center

Stop Uyghur Genocide

Students for a Free Tibet

Students for a Free Tibet Canada

Students for a Free Tibet Denmark

Students for a Free Tibet France

Students for a Free Tibet India

Students for a Free Tibet Japan

Students for a Free Tibet UK

Support Hong Kong Independence Movement

Svenska Uigur Union

Sweden Uyghur Education Union

Sweden Uyghur Union

Swedish Tibet Committee

Swiss Tibetan Friendship Association

Taiwan Friends of Tibet

Tashi Delek Bordeaux

The Norwegian Tibet Committee

The Youth Liberation Front of Tibet, Mongolia and Turkestan

Tibet Action Group of Western Australia

Tibet Action Institute

Tibet cesky

Tibet Committee of Fairbanks

Tibet Group, Panama

Tibet Initiative Deutschland

Tibet Justice Center

Tibet Lives, India

Tibet Mx

Tíbet Patria Libre, Uruguay

Tibet Rescue Initiative in Africa

Tibet Society

Tibet Society of South Africa

Tibet Solidarity

Tibet Support Committee Denmark

Tibet Support Group Adelaide

Tibet Support Group Ireland

Tibet Support Group Kenya

Tibet Support Group Kiku, Japan

Tibet Support Group Netherlands

Tibetan Association of Germany

Tibetan Association of Ithaca

Tibetan Association of Northern California

Tibetan Association of Philadelphia

Tibetan Association of Washington DC

Tibetan Community Austria

Tibetan Community in Britain

Tibetan Community in Denmark

Tibetan Community in Ireland

Tibetan Community of Italy

Tibetan Community Queensland

Tibetan Community Sweden

Tibetan Community Victoria

Tibetan Cultural Association Quebec

Tibetan Programme of The Other Space Foundation

Tibetan Women’s Association (Central)

Tibetan Youth Association in Europe

Tibetan Youth Congress

Tibetans of Mixed Heritage

Tibetisches Zentrum Hamburg

TIBETmichigan

TSG – Slovenia

Turkish Welfare Association

U.S. Tibet Committee

Uighur Association Victoria Australia

UK Uyghur Community

UNFFT

United Macedonian Diaspora

University of Toronto Hong Kong Public Affairs and Social Service Society

Unrepresented Nations and Peoples Organization

US HongKongers Club

Uyghur Academy

Uyghur Academy Australia

Uyghur Academy Canada

Uyghur Academy Europe

Uyghur Academy Foundation

Uyghur Academy Japan

Uyghur Academy USA

Uyghur American Association

Uyghur Association France

Uyghur Association of Victoria, Australia

Uyghur Association Switzerland

Uyghur Center for Human Rights and Democracy

Uyghur Community in Austria

Uyghur Cultural and Education Union in Germany

Uyghur Human Rights Project

Uyghur Projects Foundation

Uyghur Research Institute

Uyghur Rights Advocacy Project

Uyghur Science and Civilization Research Foundation

Uyghur Science and Ingenuity Foundation

Uyghur Transitional Justice Database

Uyghur Youth Union in Kazakhstan

Uyghurischer Verein Schweiz

Uyghuristan Republican Party

Uygur ilim – Meripet vakfi

Uyhur medeniyet we maarip birliki , Germaniye

Victims of Communism Memorial Foundation

Victoria Uyghur Association

Voces Tibet

We The Hongkongers

Western Australian Association for Pan-Asian Democracy

Women of the World, teaming for Tibetans

World League for Freedom and Democracy

World Mongol Federation USA

World Uyghur Congress

World Uyghur Congress Foundation