El día que Patricio Aylwin frenó a Volodia Teitelboim por llamar a un "levantamiento" para defender el resultado del plebiscito de 1988

Patricio Aylwin (DC) se distanció de la postura de Volodia Teitelboim (PC) sobre el plebiscito de 1988.

Por: Sebastían Dote 01 de septiembre 2022 · 18:01 hs

La polémica declaración del presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, quien llamó a "salir a las calles a defender" un eventual triunfo del Apruebo en el plebiscito de salida, trajo a la memoria un episodio similar ocurrido durante el plebiscito de 1988, el que tuvo como protagonistas al ex presidente Patricio Aylwin y al referente histórico del PC, Volodia Teitelboim.

En 23 de septiembre de 1988, días antes del referéndum que puso fin a la dictadura de Augusto Pinochet y abrió el proceso de transición democrática, el entonces número dos de la colectividad comunista lanzó controversiales declaraciones, con las que buscaba enfrentar un eventual desconocimiento de los resultados por parte del régimen.

En una crónica publicada por entonces por el diario El País de España, el ex senador PC mencionó que la mayoría de las encuestas daban como ganadora a la opción No, por lo que una victoria del Sí sería "el triunfo de una impostura, de un fraude, porque en Chile el Sí racionalmente no puede ganar".

El escritor agregó que “el elector debe no sólo emitir su voto, sino también defender la victoria”. "Yo creo en el pueblo en la calle como salió en Filipinas y en otros países", expresó, hablando directamente de un “levantamiento popular”.

La crítica de Patricio Aylwin

El entonces vocero de la Concertación de Partidos por el “NO”, Patricio Aylwin, se distanció completamente de esta postura, afirmando que "impulsar la violencia, en cualquier hipótesis, es llevar al pueblo al matadero".

En aquel artículo se dio cuenta además de la creación de una coalición de centro, formada por seis partidos, "para ofrecer una alternativa de Gobierno para, Chile" tras la victoria del No, lo que sería la semilla de la futura Concertación, que entró al La Moneda en 1990 de la mano del propio democratacristiano.

Un poco antes del plebiscito, el PC había iniciado su quiebre con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), desmarcándose de la salida armada y sumándose a la solución política para poner fin a la dictadura. Participó de la campaña del No con todos los partidos, pero no formó parte de los gobiernos de la transición.