El duro cruce de Claudia Pizarro con Ximena Rincón: "Aprende a perder, por favor"

Por: Equipo El Dinamo 07 de julio 2022 · 11:10 hs

La alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, protagonizó un tenso cruce en redes sociales con la senadora Ximena Rincón, luego que la Junta Nacional de la Democracia Cristiana (DC) decidiera entregar su respaldo institucional al Apruebo en el plebiscito de salida del 4 de septiembre.

La legisladora, que anunció que votará Rechazo, lamentó la determinación de la instancia parlamentaria, asegurando que con ella no se refleja el sentir ciudadano sobre la propuesta de la Convención Constitucional.

“Hoy la Junta Nacional de la DC ha decidido por un 63% de sus miembros optar x el Apruebo. Ello no representa el sentir de la inmensa mayoría d lo q siente la ciudadanía. No me sorprende esta decisión, la toma la misma junta q acepto el veto a nuestra candidatura. ¡Yo voto Rechazo!”, escribió Rincón en su Twitter.

Las declaraciones de la senadora tuvieron respuesta de la autoridad comunal, quien lleva varios días expresando su apoyo al Apruebo.

“Ximena: Eres abogada y militante de un partido que se procuró estas instancias para dirimir sus controversias. Las cosas son como son y no como uno quiere que sean. Aprende a perder, por favor”, señaló Pizarro.

Tensión en la DC

La decisión de la Junta Nacional profundizó las divisiones internas en la colectividad, las que se habían reflejado incluso antes de la entrega de la propuesta final de la Convención Constitucional. El 23 de junio pasado, un grupo de ex presidentes del partido -entre ellos Eduardo Frei, Enrique Krauss, Alejandro Foxley y Carolina Goic, entre otros- pidieron “libertad de acción” ante el plebiscito de salida.