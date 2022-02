El lado más artístico de Pablo Paredes, el jefe de la Secom que designó del Presidente electo Gabriel Boric

Pablo Paredes es considerado el hombre clave en los relatos audiovisuales sobre el Presidente electo Gabriel Boric. Fotografía de su cuenta de twitter.

Por: Carlos Saldivia 06 de Febrero 2022

Yo me corto el pelo con gillette @y juego al malo por la calle, @así nadie me asalta @ni me tira escupos cuando me bajo en el 18 de Santa Rosa; @llego cansado a la casa @y pido noche @toda la noche que alcance con mil pesos @toda la plata en noche, por favor. @No duermo lo suficiente @los sueños me quedan trancados en la garganta,

como pastillas sin agua



Los versos son parte del poema “Pequeño Godzilla”, una de las obras líricas escrita por Pablo Paredes, el poeta, dramaturgo, publicista y encargado de la franja electoral de Gabriel Boric, que fue nombrado por el Presidente electo como jefe de la Secom.

Explican desde “La Moneda chica” que su designación desplazó a la periodista Tatiana Klima, encargada de prensa del Mandatario electo, cuando muchos apostaban por ella.



En la designación, Boric optó por el estilo humano moderno de Paredes, por sobre el protocolo y la formalidad de Klima para ese cargo, uno de los más relevantes para difundir la imagen presidencial y del Gobierno.



En el Frente Amplio manifiestan que Pablo Paredes es autor de la imagen del árbol en Magallanes, la que se transformó en un acierto: tanto adherentes como detractores opinan hasta la saciedad sobre éste. Aun cuando Giorgio Jackson y varios miembros del comando eran detractores de la idea, ya consideraban pueril para mostrar a un líder político.



Destacan que en la franja política buscó mostrar su biografía y humanizarlo. También mezcló valores universales como la alegría y con la coyuntura de la rabia contra el abuso.

Pablo Paredes proviene de origen sencillo y esforzado. Se crio en la población José María Caro, en Lo Espejo, una de las más populares de Santiago.

Según el mismo contó a la Revista Sábado de El Mercurio “su papá era obrero, pintaba carteles, esos de las micros o los restoranes, no terminó la enseñanza básica y se puso al día muy tarde, cuando nosotros ya habíamos nacido, pero era muy culto, en mi casa había muchos libros”.

El llamado hombre clave en la franja electoral de Gabriel Boric, es cineasta y guionista de series como El Reemplazante de TVN, cuyos personajes participaron en la campaña, en la que retrata los problemas del mundo popular desde un liceo. Antes de la campaña para las primarias con Daniel Jadue estrenó “los monos que nos odian” una obra de teatro con Antonia Zegers.

A fines de enero, debutó en lo que sería su nuevo cargo: realizó un cortometraje para redes sociales con el gabinete ministerial de Boric, presentando a los secretarios de estado con una épica que apunta a tener en mente el trabajo en equipo, una actitud colaborativa y el cumplimiento del programa

Pablo Paredes estudió en el Liceo Manuel Barros Borgoño donde comenzó su acercamiento a la política: fue vocero de la Federación de Estudiantes Secundarios. También cercano al Partido Comunista, hasta que fichó por RD. En 2014 fue presidente del partido y luego jefe de gabinete de la diputada Maite Orsini.



Paredes es licenciado en comunicación de la Universidad de Santiago y tiene un magíster en comunicación política de la Universidad de Chile. También, se ha desempeñado como académico en las carreras de publicidad y en las facultades de comunicaciones en las universidades de Santiago, de Chile y la Católica.