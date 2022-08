El perfil polémico de Nivia Palma y las controversias políticas que protagonizó en la Concertación

Nivia Palma, miembro del directorio de TVN, criticó por redes sociales la imparcialidad del periodista Matías del Río en un programa del canal

Compartir











Por: Carlos Saldivia 01 de agosto 2022 · 17:17 hs

La polémica ha acompañado a Nivia Palma desde que estaba en el Partido Socialista (PS). En la Concertación se recuerdan varios episodios de la actual miembro del directorio de TVN.

Sus comentarios en Twitter sobre el conductor Matías del Río del programa político en TVN, Estado Nacional, cuestionando falta de neutralidad en el espacio y la determinación de removerlo del espacio la semana pasada, son lo último de una serie de controvertidos episodios tanto políticos como con la prensa.



De dirigente estudiantil a acusaciones de censura

La abogada de la Universidad de Chile fue compañera en los años 80, de Analía Uriarte, Lorena Fríes, y Yerko Ljubetic, en la Facultad de Derecho. Ahí comenzó su carrera política, coordinando el frente universitario de la Izquierda Cristiana.



Su defensores señalan que es una profesional con alta preparación en temas culturales, de convicciones que respeta y que logró gratuidad en el ingreso de estudiantes a los museos del país, fomentando la educación. Sin embargo, reconocen que es directa, crítica de los medios de prensa y controvertida para plantear lo que piensa.

Su padre Arturo Palma fue pastor de la Iglesia Pentecostal. También su abuelo. Nivia Palma no ha tenido inconvenientes en criticar que evangélicos rechazaran legislación que protegiera identidades sexuales o el aborto.

“No ha sido fácil ser evangélico. Lo he vivido. En la escuela me gritaban canuta. Lloré muchas veces la burla de mis compañeras por mi cabello largo y faldas bajo la rodilla, fui excluida de las fiestas por no beber, no bailar y no fumar, según los preceptos de mi iglesia. En la universidad preferí callar sobre mi condición de evangélica y corté mi cabello, y muy corto, rebelándome contra una norma religiosa que me parecía sin sentido”, narró en 2011 en una columna en Radio Cooperativa



Las diferencias con el partido que la llevan a renunciar

Tras ingresar al Partido Socialista, tanto bajo la presidencia de Camilo Escalona como de Osvaldo Andrade en el PS, Nivia Palma, aun siendo de la misma corriente interna de la Nueva Izquierda, los criticaba por tener “visiones conservadoras y neoliberales”.



También manifestó su descontento sobre el proyecto de royalty bajo el gobierno de Ricardo Lagos, la privatización de sanitarias y reformas laborales que consideraba cosméticas. Fue poco después de 2010, que renunció al PS.

Según recuerdan los socialistas, poco después dimitió su esposo, el exdiputado Sergio Aguiló, no sin realizar duras críticas contra Osvaldo Andrade.



Entonces, formó parte de la Izquierda Ciudadana -partido fundado por Aguiló-, pero una vez que este desapareció al no cumplir los requisitos de existencia en 2017, retornaron al PS en 2018.



Episodios controvertidos de su trayectoria: Prat homosexual y revolución pingüina



Entre 1993 y hasta 2002 se mantuvo en diversos cargos gubernamentales vinculados al ambiente de la cultura, entre ellos el Fondart y el Consejo del Libro.

El 2002 renunció al Fondart, denunciando presiones de la Armada, tras la polémica obra de teatro Arturo Prat, de la dramaturga Manuela Infante. En ella se caracterizaba al héroe de la Armada con rasgos homosexuales, alcoholismo y temor.

Ello desató molestia en círculos de Fuerzas Armadas y en el Ministerio de Educación. Ella renunció acusando censura.

En 2006, recuerdan en la Concertación, apoyó las manifestaciones estudiantiles de la “revolución pingüina” que generó varios dolores de cabeza al Gobierno de Michelle Bachelet. Pese a ello, se declara una leal bacheletista.

Poco después criticó a algunos dirigentes “pingüinos” por acercarse a la Concertación.



En 2010 se quejó por una editorial de El Mercurio, que reproducía la opinión de directores de museos.



Sus palabras fueron ampliamente comentadas entre dirigentes políticos y periodistas por considerarlas por estéticas y deferentes con los profesionales de la prensa.

En una carta al diario señaló: “Es una verdadera vergüenza el editorial que se publica en vuestro medio este domingo, referido a los museos nacionales, diciendo que sus edificios en algunos casos llegan al abandono, carecen de personal calificado y tienen graves problemas de gestión”.



La misiva fue publicada con una dura nota de la redacción.

En 2011 comparó el proyecto de Rodrigo Hinzpeter para penalizar barricadas violentas en las calles –norma que se aprobó tras el 18-O– con “la Ley Maldita” de González Videla para proscribir al PC. “Declara delito la manifestación pública (…) es una barbaridad que nos llenará de vergüenza ante nuestros hijos y nietos. (...) Es hora de protestar. Debemos manifestarnos en todas las calles de Chile para impedirla”, agregó.



En 2016 fue designada ministra de Bienes Nacionales en reemplazo de Víctor Osorio, tras haber sido jefa jurídica de esa cartera y de la de Cultura. Ahí le tocó trabajar un complejo parque nacional en Aysén.

Tras salir del Ejecutivo, fue nombrada directora de TVN en el año 2020. Sin dejar el cargo, se convirtió en la jefa de campaña presidencial de Paula Narváez.

Pese a su función en la propaganda de la candidata, Nivia Palma sostuvo que no mantendría contacto con las definiciones del director de prensa de aquella época y se abstendrá de opinar sobre programas políticos y materias que entran en conflicto de interés con su papel en la campaña de Narváez.

Paradójicamente, la decisión de TVN de sacar a Matías del Río de la conducción de su programa estelar de política, Estado Nacional, llega luego de que el abogado de Comunes, Ariel León, lograra ganar un recurso de protección contra la jefa de Gabinete de Piñera, Magdalena Díaz, por un llamado telefónico reclamando al dueño de La Red pidiendo modificar su línea programática.