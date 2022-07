"El pololo de una alcaldesa": Ximena Rincón acusa hackeo tras controvertidos mensajes en Twitter

Y es que en la noche de este viernes, la parlamentaria publicó una serie de enigmáticos tuiteos. AGENCIA UNO

Por: Cristián Meza 09 de julio 2022 · 09:50 hs

La senadora DC Ximena Rincón aseguró que sufrió el hackeo de su cuenta de Twitter, luego de la publicación de una serie de mensajes contra “una alcaldesa” y su “pololo”.

Y es que en la noche de este viernes, la parlamentaria publicó una serie de enigmáticos tuiteos: “Tu en tu vida no aprendes a perder sino aprendes a luchar por lo que crees. Por un país mejor. Por la República que te ha permitido lograr lo que has logrado. Y no cesarás en ese esfuerzo. Eso me manda un amigo. A raíz de la declaración del pololo de una… continúa… (sic)“.

“Alcaldesa q trabaja… en la Muni y tiene un kiosko en la misma muni y un medio digital en que solo difama al que no está con su polola!!!", continuó la senadora, que anunció que apoyará el Rechazo de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre.

Sin embargo, tras esta situación, la senadora Ximena Rincón nuevamente se valió de las redes sociales, pero esta vez para asegurar que "hackearon mi cuenta. Estamos cambiando claves".