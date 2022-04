El recado de Sichel a Kast: "No va a ser nunca capaz de ganar una elección presidencial"

Junto con criticar a Kast, Sichel abordó la gestión de Boric en La Moneda. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Hernán Claro 27 de Abril 2022 · 20:21 hs

El ex candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, envió un recado al ex postulante a La Moneda del Partido Republicano, José Antonio Kast.

Según dijo Sebastián Sichel, el fundador del partido de derecha tiene ciertos méritos políticos, sin embargo, no está en condiciones de ganar las futuras elecciones presidenciales.

“José Antonio Kast me ganó en las elecciones, no tengo ningún complejo en admitirlo, pero no va a ser nunca capaz de ganar una elección presidencial”, indicó Sichel en conversación con la radio ADN.

Sebastián Sichel profundizó en sus descargos y acusó que el sector tras la candidatura de José Antonio Kast busca “juntar grupos de interés que están en contra de los cambios y la modernidad”, lo que, “no construye mayoría” para ganar una elección presidencial.

En esta línea, Sebastián Sichel cuestionó a su sector. Según su lectura, en la actualidad la centroderecha y derecha en Chile “está mirando el futuro con el espejo retrovisor y parece más entusiasmada en volver a los 80, que más bien era autoritaria y con visos de populismo, al cual yo no pertenezco ni hoy día, ni antes ni mañana”.

Sichel arremetió contra gestión de Boric

Junto con enviar un recado a José Antonio Kast, Sebastián Sichel arremetió contra la gestión de Gabriel Boric y sus ministros de Estado.

De acuerdo al ex candidato presidencial, Boric “ha exacerbado sus fallas en estos meses en lo que parecía ser su principal debilidad, una especie del ejercicio del poder medio ingenuo y buenista”.

Además, la ingenuidad que describe Sichel, se notaría en “los dichos la ministra del Interior (Izkia Siches), con sus declaraciones respecto a los presos políticos, sobre el Wallmapu, sobre seguridad”.

“Yo reconozco cosas simbólicas valiosas que Boric ha hecho: un gabinete diverso le urgía a un país que se había acostumbrado a gabinetes que parecían cursos de colegio”, aclaró.