El tenso cruce entre Fernando Atria y René Cortázar: "Es escuchar a partidarios del Sí"

Por: Equipo El Dínamo 16 de agosto 2022 · 11:08 hs

El ex convencional Fernando Atria (FA) protagonizó un tenso cruce televisivo con el ex ministro del Trabajo y de Transportes, René Cortázar (DC), por sus posturas de cara al plebiscito de salida del 4 de septiembre.

La discusión ocurrió durante un debate en el programa Estado Nacional de TVN, en donde el ex integrante del órgano constituyente cuestionó los argumentos entregados por el ex integrante de la Concertación para inclinarse por el Rechazo.

Todo comenzó luego que Cortázar criticara el acuerdo de los partidos de Gobierno, que prometieron una serie de reformas al texto redactado por la Convención Constitucional en caso de que gane el Apruebo.

“El acuerdo muestra que al final la tesis que planteó el Partido Comunista, y buena parte del Frente Amplio, que no había que hacer reformas de fondo a la (propuesta de nueva) Constitución, sino que el proyecto, como dijo el presidente del Partido Comunista: Estoy en 99% de acuerdo”, comentó.

El ex secretario de Estado de Patricio Aylwin y Michelle Bachelet añadió que “lo que el acuerdo muestra es de tal pobreza los cambios que se introducen y como dice Fernando, son fundamentalmente aclaratorias, muestra de verdad que la voluntad de reforma del Apruebo no existe sustantivamente”.

Atria salió al paso de las declaraciones del ex ministro y expresó que “a mí me sorprende escuchar a René Cortázar hablar, porque es escuchar a los partidarios del Sí para el plebiscito del 5 de octubre (de 1988)”.

La réplica del ex convencional molestó a Cortázar, quien como militante DC fue un férreo opositor a la dictadura. “No, yo trabajé, Fernando, yo trabajé contra la dictadura y por el No cuando tú estabas haciendo otras cosas. Así que por favor hay que tener respeto a la trayectoria de cada cual”, manifestó.

“No, no es verdad. Ese es el ideologismo presente. (Es) cancelar”, agregó el demócratacristiano, a lo que el abogado constitucionalista comentó “esto no es cancelar es simplemente opinión. ¿Puedo opinar no?”.

Cortázar reiteró su molestia con los dichos de Atria, precisando que "hay que discutir las ideas, no descalificar a las personas. Yo no te descalifiqué en nada y tú sí lo hiciste aquí. Decir que soy un represente del Sí es una descalificación".