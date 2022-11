El tono del ministro de Agricultura contra los camioneros retumbó en La Moneda: "No usaría sus declaraciones"

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo y el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela AGENCIA UNO

28 de noviembre 2022

"Empatizamos, respetamos a los camioneros, pero como hemos dicho en otros ámbitos, esto no puede ser con impunidad y no puede ser con chacota. Tiene que ser con objetivaciones. Estabilizamos los precios de los combustibles y estamos disponibles, insistimos, a seguir dialogando también con los descolgados. Pero que los descolgados se descuelguen de la imbecilidad que está generando daño al país".

Esas fueron algunas de las declaraciones que expresó Esteban Valenzuela, ministro de Agricultura, para referirse a la paralización que mantienen en las pistas a las dos agrupaciones de camioneros, quienes presionan para una rebaja de los combustibles después de un acuerdo al que llegaron otros cinco gremios con el Gobierno.

Las palabras del ex diputado rancagüino no pasaron inadvertidas en La Moneda. El tono, se entiende, no fue el apropiado, según la apreciación que entregó la vocera Camila Vallejo respecto al movimiento que se mantiene en 36 puntos del país, incluidos algunos puertos, donde han denunciado nuevos bloqueos.

“Respecto a los dichos del ministro, yo no usaría las declaraciones en particular que ha hecho, pero el sentido profundo es a velar por los intereses generales y no solamente de aquellos que quieren seguir bajo presiones consiguiendo más privilegios de los que tienen”, respondió la secretaria de Estado.

Vallejos y la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado

La paralización que aún mantienen Camioneros del Sur y Fuerza del Norte genera ruido en La Moneda. Vallejo coincidió con el subsecretario del Interior Manuel Monsalve y potenció el mensaje del Ejecutivo contra los manifestantes.

“Las declaraciones del subsecretario Monsalve fueron muy claras. Por disputas internas, un sector de camioneros no puede pretender hacer pagar al país por su imposibilidad de entenderse con otros gremios”, dijo la ministra.

“El Gobierno va a hacer uso de las leyes que tiene a su disposición para que ningún ciudadano del país se vea afectado por las interrupciones. La utilización del mecanismo legal que está a disposición, que es la ley de Seguridad del Estado, mediante el uso de querellas, y vamos a seguir utilizándolo y aplicándolo en la medida que sea necesario. siempre vamos a estar disponibles por avanzar en medidas que, sin chantaje y sin extorsión, beneficien a la mayoría de nuestra población, como lo hemos hecho en el dialogo y los acuerdos que se han generado hasta el momento”, agregó.

Asimismo, al ser consultada por la vinculación de estos líderes camioneros con parlamentarios del Partido Republicano, Vallejo se remitió a afirmar que “hay dirigentes que están relacionados a ciertos sectores políticos. Pero más allá de eso, para nosotros lo importante es transmitir que cuando se ponen demandas que son imposibles de cumplir para el Estado y que además solo benefician a un sector de la población, nosotros no vamos a estar disponibles”.