El video que confirma que Evo Morales recibió un ejemplar de la propuesta de nueva Constitución

14 de julio 2022

Una imagen viralizada en redes sociales, y que tuvo como protagonista al ex presidente de Bolivia, Evo Morales, generó un intenso debate en redes sociales sobre una nueva supuesta fake news asociada al plebiscito de salida del 4 de septiembre.

En la fotografía, que fue tomada en Argentina, se mostró al ex mandatario posando con el texto de la propuesta de nueva Constitución. El libro lo recibió de manos de Felipe Parada, quien fue asesor del ex convencional Tomás Laibe (PS).

La imagen generó controversia entre algunos dirigentes que defienden la opción Rechazo. La senadora Ximena Rincón (DC) afirmó que “el que nos llevó a dos litigios en La Haya está por el Apruebo”, aludiendo a la demanda marítima iniciada por Morales contra Chile ante la Corte Internacional de Justicia.

La supuesta fake news desmentida

Durante el miércoles comenzó a circular una supuesta imagen que buscaba desmentir que Evo Morales tuviese un ejemplar de la nueva Constitución en sus manos.

En una foto se mostró al ex gobernante con una presunta edición del libro Historia Secreta Mapuche del periodista Pedro Cayuqueo. De hecho el propio escritor compartió la imagen con el mensaje “basta de fake news”.

En un video extraído de la transmisión oficial del evento en donde participó Morales se pudo ver cómo Parada le entregó el texto, generando un breve diálogo. “¿Vamos a ganar el referéndum?”, señaló el dirigente boliviano, a lo que el chileno respondió que “está difícil, pero vamos a ganar”.

Ex convencional respondió a las críticas

El ex convencional Laibe, quien trabajó con la persona que el entregó el ejemplar a Evo Morales, tuvo que salir al paso de las críticas, especialmente las de su ex colega Marcela Cubillos (UDI), quien aseguró que con la imagen se comprobaría que el ex presidente de Bolivia sería el “escritor en la sombra” de la propuesta.

“Señora Cubillos, aprenda a ganar defendiendo sus ideas y no con ataques ad hominem. Y por cierto, Felipe es mi ex asesor y piensa muy diferente a mí. ¿Pensar diferente, le suena?”, señaló el socialista.

A estos cuestionamientos se sumó el también ex convencional Arturo Zúñiga (UDI), quien aprovechó la situación para asegurar que "el texto que le permitirá establecer, a través de la Plurinacionalidad con autonomía y autogobierno, la independencia o anexión de algún territorio declarado de Pueblos Originarios”.

Lo cierto es que propuesta constitucional define en su Capítulo 1 y en el artículo 3 que “Chile, en su disposición geográfica natural e histórica y cultural, forma un territorio único e indivisible”.