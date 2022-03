Elecciones DC: lista de Joanna Pérez denuncia posibles suplantaciones de identidad de votantes

La legisladora cuestionó que el alcalde de La Granja se haya "autoproclamado" como vencedor. AGENCIA UNO/ARCHIVO

17 de Marzo 2022

La lista 2 de la Democracia Cristiana (DC), liderada por la diputada Joanna Pérez, presentó escrito de impugnación ante el Tribunal Supremo de la colectividad para denunciar eventuales irregularidades en la segunda vuelta de las elecciones internas, las que habían dado por ganador al alcalde de La Granja, Felipe Delpin.

La legisladora afirmó que “hemos presentado en tiempo y forma, un escrito de impugnación de las elecciones de la Democracia Cristiana tras encontrar posibles y múltiples irregularidades en el proceso eleccionario del día 13 de marzo pasado”.

“Nuestros equipos han podido recopilar la información –agregando las declaraciones de los afectados- donde se observan hechos que se deben investigar y fiscalizar, en al menos 32 comunas de todo el país y que involucran 1.500 sufragios en total. Sin embargo, esto nos da cuenta –dada la magnitud de lo hallado- que pudieron suceder en más comunas afectando a más militantes y al proceso entero”, añadió.

En la reclamación, el grupo liderado por Pérez reportó eventuales casos de posible suplantación de identidad en las votaciones de militantes que no fueron a votar y que sin embargo aparecerían en los registro como participantes, los que habrían ocurrido en las comunas de Vallenar, Freirina, Huasco y Yungay.

También en el documento señaló la existencia en la comuna de La Higuera de la “urna móvil” o “itinerante” que fue casa por casa buscando votos, donde además se les indicaba a los militantes a votar por la lista uno.

Los denunciantes aseguraron además que en otras comunas hubo mesas que abrieron sólo por un par de horas o que cerraron antes de lo que establece el reglamento; mesas constituidas por vocales que son funcionarios municipales, como es el caso de Concepción y La Granja, ya que el reglamento prohíbe que personas dependientes laboralmente de un candidato participen como vocales; cambios de locales de votación a última hora, sin comunicación y fuera del plazo legal; entre otras.

Además, el escrito planteó que en otras 26 comunas –que involucran a 432 militantes- no se efectuó la elección, lo que por la magnitud de los involucrados podría cambiar el resultado de la misma.

“Sabemos que esta impugnación es contundente, revela casos graves y demuestra que no son hechos aislados, sino que parecen ser una práctica en la que incurrió la Lista1. Por esta razón, estamos seguros que el Tribunal Supremo tomará las medidas que correspondan. De hecho, tan sólo días atrás Andrés Parra, presidente del Tribunal- aseguró a un medio de comunicación que el proceso aún no terminaba y que no se ha dado la última palabra pese a la autoproclamación como ganador del candidato Felipe Delpin días atrás ante la prensa”, añadió la diputada.

Pérez cuestionó además la “autoproclamación” del jefe comunal ante los medios de comunicación y que la actual timonel, Carmen Frei, lo diera por ganador, manifestando que “constituyen actos que no sólo afectan a los militantes que votaron por la Lista 2, que representan a la mitad de quienes participaron en la elección, sino a toda la Democracia Cristiana en general”.

“Lamentamos todos estos hechos sucedidos en una elección que aún mantiene un empate técnico. Pero en honor a un proceso limpio y transparente, con garantías reales para toda la militancia, llegaremos a todas las instancias que así lo garanticen. Nuestra opción en primera y segunda vuelta realizó una campaña de ideas, propuestas, de unidad, fraternidad y buena fe, y siempre impulsando las buenas prácticas”, cerró la congresista.

Las elecciones de la DC son claves debido a que marcarán un camino en la relación de la colectividad con el presidente Gabriel Boric, quien no cuenta con las mayorías en la Cámara de Diputados y el Senado para impulsar sus reformas.