Elisa Loncon: a personas "les dicen" que deben votar por el Rechazo

Por: Cristián Meza 29 de junio 2022 · 17:47 hs

La constituyente Elisa Loncon (PPOO) se refirió al fin de la labor de la Convención Constitucional y a las campañas que se desplegarán por el Apruebo y el Rechazo.

En esta línea, Loncon fue entrevistada por EmolTV donde aseguró que existen personas que se inclinarán por el Rechazo porque “les dicen” que deben hacerlo.

Elisa Loncon detalló que hay "personas que son indecisas, personas que repiten, me he encontrado con taxistas que algunos apoyan y otros que dicen voy a rechazar. ¿Y por qué rechaza?, porque me dicen que hay que rechazar. Le dicen los medios de comunicaciones, las redes sociales".

Junto con ello, fue consultada sobre la tercera vía que hay planteado políticos de oposición y grupos como Amarillos por Chile, recalando que está surge desde el mundo político, "pero no es la ciudadanía. No es la ciudadanía que camina a pie, la ciudadanía que camina a pie necesita la buena información".

Ante esto, la constituyente recalcó que se va "a respetar la justicia interna de las comunidades, la forma de elegir una autoridad originaria no tiene que ver con la ley chilena, en cuanto a principios culturales y filosóficos (...) ahora si una autoridad comete un delito, funciona el tribunal penal, porque nosotros no modificamos".

"La justicia intercultural, la norma que se refiere a la justicia interna de los pueblos se refiere a ese punto, hay que recuperar en qué consiste. Hay mucho referente oral de los contenidos del sistema jurídico interno (...) Se regula nuestra relación entre nosotros y nuestra relación con la naturaleza. Y ahí está regulado, por ejemplo, cómo educar a un niño, hasta cómo hacer una casa, la casa tiene que tener la puerta a la salida del sol, todo eso, o cómo se hace una ceremonia, cada cuánto tiempo", argumentó.