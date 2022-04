Elizalde aseguró que propuesta de la Convención es un "unicameralismo encubierto"

El también presidente del PS cuestionó algunos alcances del acuerdo de la comisión de Sistema Político. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Compartir











Por: Sebastían Dote 02 de Abril 2022 · 10:53 hs

El presidente del Senado y líder del Partido Socialista (PS), Álvaro Elizalde, cuestionó algunos alcances del acuerdo de los colectivos de izquierda de la comisión de Sistema Político de la Convención Constitucional, que propuso eliminar la actual Cámara Alta para reemplazarla por una Cámara Regional.

En una entrevista a El Mercurio, el legislador afirmó que “en un país como el nuestro, con una distribución demográfica heterogénea y dispar a lo largo del territorio, el Senado garantiza que las regiones sean consideradas y escuchadas en el proceso legislativo. En caso contrario, se legislaría solo pensando en las grandes urbes y, en especial, en Santiago. Por tanto, si se quiere fortalecer el rol de las regiones en la nueva institucionalidad política, la eliminación del Senado va en el sentido contrario”.

“Además, establecer competencias de la Cámara de las Regiones solo sobre algunos temas es una forma de centralizar aún más el país. Aquí la decisión tiene que transparentarse. ¿Queremos que las regiones tengan voz política al más alto nivel o no? ¿Queremos regiones que decidan políticas o queremos regiones que solo implementen políticas definidas en Santiago? Ese es el tema de fondo. ¿Cómo no van a poder las regiones tener algo que decir sobre salud, educación o vivienda? No tiene sentido cercenar esa facultad si es que de verdad se quiere dar poder a los territorios”, añadió.

Elizalde precisó que “la propuesta de Sistema político no constituye un bicameralismo asimétrico, sino un unicameralismo encubierto. Las competencias que se le entregan a la cámara regional son mínimas. Además, la insistencia por el Congreso de las diputadas y diputados permitirá que los representantes de las grandes urbes impongan su mirada por sobre la de las regiones”.

A pesar de esto, el congresista valoró el rol del Colectivo Socialista -uno de los firmantes del acuerdo- en el órgano constituyente, señalando que “han actuado con flexibilidad para lograr acuerdos, pero lamentablemente otros colectivos no han actuado en la misma lógica”.