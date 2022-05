Elizalde reitera rechazo a legislar por vía decreto: "No se puede pasar por el lado del Congreso"

Asimismo, el senador socialista reiteró que "el itinerario institucional fue definido en reforma constitucional conforme a la decisión en el plebiscito de entrada y hay que respetarlo". AGENCIA UNO

Por: Cristián Meza 24 de mayo 2022 · 21:19 hs

El senador Alvaro Elizalde (PS), presidente del Senado, reiteró su rechazó a la propuesta entregada por el contralor Jorge Bermúdez a la Convención Constitucional de utilizar decretos con fuerza de ley para acelerar la transición de una nueva Constitución.

“En toda democracia quien legisla es el Congreso y no se puede pasar por el lado el Congreso. Es ahí donde se expresa diversidad y se debe legislar por leyes y no decretos y, por cierto que la nueva Constitución va a requerir trabajo legislativo muy arduo y no se puede saltar”, expresó el parlamentario.

Sobre la idea de utilizar decretos precisó que "se puede delegar en el Presidente de la República de manera excepcional y, por un año, pero aun así hay materias que no se pueden delegar como las Leyes Orgánicas Constitucionales, leyes quórum o las contenidas dentro de las garantías constitucionales".

En esta línea, Alvaro Elizalde puntualizó que "no se puede pasar por el lado del Congreso porque ahí significa que no se cumple con el requisito básico de la democracia donde se expresa la voluntad popular".

Asimismo, el senador socialista reiteró que "el itinerario institucional fue definido en reforma constitucional conforme a la decisión en el plebiscito de entrada y hay que respetarlo y eso significa que hay dos opciones y es necesario preservar el itinerario porque es lo que chilenos y chilenas votaron en las urnas".

El presidente del Senado también lamentó los hechos de violencia que se han registrado en los últimos días. "Condenamos de manera enérgica todo tipo de violencia y no pueden quedar en impunidad. Es un problema que no se inició hace pocas semanas es una pesada mochila, una herencia que viene de administraciones anteriores", señaló Elizalde.

En tal sentido, valoró la decisión que ha adoptado el gobierno en distintas materias en el orden público "tanto en barrio Meiggs como con el estado excepción acotado en la provincia de Arauco y La Araucanía".