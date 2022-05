"Ella quiere su show personal": la disputa entre Natalia González de LyD y Nicolás Eyzaguirre en Estado Nacional

Cuando el otrora ministro fue interrumpido por la representante de LyD, Eyzaguirre disparó que “ella quiere tener su show personal”. TVN

Compartir











Por: Cristián Meza 09 de mayo 2022 · 23:06 hs

La última emisión de Estado Nacional de TVN estuvo marcado por el desencuentro entre el ex ministro Nicolás Eyzaguirre y Natalia González, directora de Libertad y Desarrollo (LyD).

Y es que la también integrante del Consejo para la Transparencia cuestionó la labor desarrollada por la Convención Constitucional, encontrando el rechazo en varios miembros del panel.

Así, planteó que “votaron por 11 sistemas de justicia indígenas. Tú tienes muchos sistemas de justicia. Si a ti te expropian, hoy tú tienes una ley que dice lo que te tienen que pagar. Hay peritos, un procedimiento. Una ley… Que el día de la mañana, como todo hoy es mayoría simple, ese Congreso, que es espejo de la Convención con escaños reservados, paridad… Es idéntico a la Convención”.

Sin embargo, encontró la respuesta del diputado Gonzalo Winter (CS) y del convencional PS Ricardo Montero, quienes le hicieron ver que habrá un sistema de justicia, ya que existirá una sola Corte Suprema, además de recalcar que las expropiaciones serán vistas desde un punto de vista judicial y no político.

Ante esto, Natalia González aseguró que “la expropiación no pasa por el Congreso de las Regiones. Por lo tanto lo decide la Cámara sola… ¿Quién me asegura a mí, que es la ley de expropiación, no puede cambiar?”.

Por su parte, Nicolás Eyzaguirre le dejó en claro que “la gente en la casa tiene que saber. Cuando tú haces un argumento, y te rebaten el argumento, pasas a un segundo, un tercero”.

Cuando el otrora ministro fue interrumpido por la representante de LyD, Eyzaguirre disparó que “ella quiere tener su show personal”.

El otrora titular de Hacienda puntualizó que “cuando tú recibes, te atajan una pelota, te tiran otra, es completamente imposible tener una discusión ordenada. Por eso, es que en los penales se tira una pelota. Primera cuestión: eventualmente, para que la gente entienda, podría haber una iniciativa en la Cámara de diputados que no contara con la iniciativa del Presidente. Mencióneme una que no vaya a rogar gasto fiscal”.

“La pensión va a ser revisada por el Ejecutivo. Si eventualmente si sacaran cómo convenir la expropiación, es distinto el precio justo del… No tengo tiempo para explicar bien… ¿Qué es el daño patrimonial efectivamente causado? Soy economista, es lo más ambiguo del mundo y está en la ley de expropiación”, cerró.