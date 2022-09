Embajador Rafael Bielsa y triunfo del Rechazo: "La derecha dice cosas que no son ciertas, pero se entienden"

En cuanto al triunfo del Rechazo, Rafael Bielsa recalcó que “la otra propuesta, la del Rechazo, era muy fácil de explicar. Se basa en el no". AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Cristián Meza 14 de septiembre 2022 · 17:29 hs

Rafael Bielsa, embajador de Argentina en Chile, conversó con la prensa de su país para explicar las razones del triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida del pasado 4 de septiembre.

En entrevista con la radio AM750, el funcionario diplomático detalló que los sectores más populares de la población se mostraron contrarios al texto propuesto por la Convención.

Junto con ello, cuestionó la falta de “pedagogía” de la campaña del Apruebo, además de criticar la actitud de los convencionales, lo que generó “un divorcio” con la población.

“Por su propia constitución, los convencionales constituyentes representaban reclamos muy sectoriales”, sostuvo Bielsa.

El embajador trasandino detalló que “los convencionales fueron elegidos no por cantidades abrumadoras de votos, sino por cantidades discretas de votos por esta misma característica. Chile es un país con condiciones muy jerárquicas, de modo que acá, para poder consentir la responsabilidad de alguien, ese alguien tiene que tener autoridad”.

“Nadie discute que tiene que haber una nueva Constitución, el tema es que me parece que después de los episodios octubristas, del clima de octubre para decirlo con más precisión, de la revuelta, bueno, me parece que es como… ¿viste los dibujos animados donde el muñeco corre y corre y sigue de largo y de repente se da cuenta y mira para abajo, y mira hacia atrás, se da cuenta que está en el vacío y se cae? Esta fue una cosa un poco así. Un momento en que la sociedad un poco se asustó, se preocupó, se consternó, se dijo ‘qué estamos haciendo’. Uno lo veía eso en la calle”, argumentó.

En cuanto al triunfo del Rechazo, Rafael Bielsa recalcó que “la otra propuesta, la del Rechazo, era muy fácil de explicar. Se basa en el no. Eran dos opciones, una difícil de explicar versus otra propuesta que se explicaba muy sencillamente, que es un problema que suelen tener la derecha y el progresismo. La derecha dice cosas que no son ciertas, pero, a pesar de no ser ciertas, se entienden fácil, y el progresismo dice cosas que son ciertas, pero que para poder explicarlas necesita que le presten atención, entonces acá pasó eso”.