Embajador de Chile en España culpa a los "30 años" del estallido social y prevé protestas por triunfo del Rechazo

El embajador Javier Velasco Villegas cree que se producirán nuevas protestas por el descontento por la victoria del Rechazo.

Compartir











Por: Aldo Lingua 20 de septiembre 2022 · 13:09 hs

“Pero un estallido de esas dimensiones no es una cuestión baladí. Para que llegáramos a eso se requirieron 30 años de políticas que profundizaron la desigualdad, 30 años de un país percibiendo eso de forma cotidiana”. Esa fue la frase que usó el embajador de Chile en España, Javier Velasco Villegas, en un foro en Madrid cuando se celebran los 20 años de la firma del Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea.

En el foro, donde fue presentado por Pablo Iglesias, ex vicepresidente del gobierno de español y ex líder de Podemos, partido que tiene fuertes lazos con la coalición del presidente Boric.

El embajador aseguró que veía difícil la posibilidad de un nuevo estallido social. “El Estallido Social de 18 de octubre de 2019 fue una reacción a una situación muy particular de nuestra historia. Hoy en día no estamos ante un peligro de un estallido de esas dimensiones”, aseguró.

Sin embargo, Velasco aseguró que sí ve posible que se mantengan las protestas dado de que existe un descontento por la contundente victoria del Rechazo, en el pasado Plebiscito de Salida del 4 de septiembre. “Sin lugar a dudas se pueden producir protestas. Existen sectores que se sienten profundamente golpeados por lo que ocurrió con el Rechazo de ese texto constitucional, inmensamente progresista, que estaba poniendo los ojos del mundo en nuestro país”, afirmó.

Relaciones bilaterales

El embajador fue la figura central de esta sesión del Nueva Economía Forum, donde aseguró que está en el interés del actual gobierno el mantener y estrechar los lazos, que es una política de Estado más que del gobierno de turno. “El gobierno anterior, un gobierno de un signo político distinto al nuestro, cerró las negociaciones, o estaba en proceso de cerrarlas, justo justo antes de dejarnos el gobierno. Y por supuesto fue necesario, cuando entraron nuestras nuevas autoridades, efectuar una revisión”.

“Y nos encontramos con algunas cosas que nos pareció relevantes revisar. Primero, la tripartición del acuerdo, que fue una iniciativa que se dio en la última etapa del proceso. Esa tripartición incluye, entre otras cosas, que el capítulo de cooperación se convirtió en un espacio permanente de cooperación, pero que no tiene un capítulo propio; está incorporado en otras materias”, aseguró.

Sobre el futuro del acuerdo, el embajador aseguró que están revisando formas de mejorarlo, pero que definitivamente será renovado en noviembre.

¿Quién es el embajador Velasco?

Javier Velasco Villegas, 36 años, abogado de profesión, no tenía experiencia en diplomacia previo a su nombramiento. Es militante de Convergencia Social, el mismo partido del presidente Gabriel Boric y, bajo sus propias palabras, cumple un rol de consejero del mandatario. “Trato de ofrecerle un rol que me asignó hace años, cuando asumió como presidente de la facultad de Derecho. Esa vez dijo que yo era su Pepe Grillo. He asumido que mi rol en la política, en este partido, es ser la persona cercana a Gabriel que no siempre le encuentra la razón”.