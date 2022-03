Embajador de Malasia negó desaire tras foto que lo mostró "plantado" en La Moneda

El embajador malasio en las afueras de La Moneda. TWITTER

Por: Sebastían Dote 18 de Marzo 2022 · 09:55 hs

AbuBakar Mamat, embajador de Malasia en Chile, se transformó en el centro de los comentarios por un supuesto “desaire” cometido por los encargados de protocolo del cambio de mando, en un hecho que fue aclarado por el mismo diplomático.

Todo surgió luego que el representante del país asiático compartiera una foto posterior a la ceremonia en donde Gabriel Boric asumió como presidente de Chile. Allí aparece “plantado” en las cercanías del Palacio de La Moneda a la espera de un transporte.

“Los simpatizantes (del presidente) se habían ido a casa. La zona está desierta. Mi conductor no pudo encontrarme”, tuiteó AbuBakar Mamat durante la madrugada del 12 de marzo.

La fotografía generó una inmediata reacción, donde se apuntó a posibles fallas en el protocolo, las que terminaron con el embajador solo en las calles del centro de Santiago.

Ante esto, el malasio despejó todas las dudas. “Permítanme aclarar aquí. No, no fue una mala coordinación del protocolo del gobierno. Solo fue nuestro conductor que no pudo ubicar dónde estaba esperando. Eso es todo. Todo bien ahora”, señaló.

El embajador incluso tuvo tiempo para saludar de manera afectuosa a Manahi Pakarati, la encargada de protocolo de la administración Boric.

La viralización y el conflicto con la monarquía española

La foto del embajador en las afueras de La Moneda se volvió a viralizar durante las últimas horas a propósito del conflicto que mantiene el Gobierno con la monarquía española, por las responsabilidades en el retraso de la ceremonia de traspaso de mando.

Todo comenzó luego que el presidente Boric calificara de “inaceptable” que el acto se postergara por algunos minutos por el atraso en la llegada del rey Felipe VI.

Desde la Casa Real respondieron y aseguraron que “la delegación española siguió en todo momento las indicaciones del protocolo y seguridad chilena, que son quienes marcan el ritmo de llegada de las caravanas”.

En medio de esta disputa, y casi una semana después del cambio de mando, se viralizó la fotografía del embajador malasio y se la sindicó como un supuesto “nuevo desaire” del gobierno entrante con autoridades extranjeras.