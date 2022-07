En medio del debate por el CAE: los cuatro diputados que mantienen deudas estudiantiles de entre 15 y 30 millones

Catalina Pérez, Héctor Barría, Diego Ibáñez y Juan Irarrázaval. AGENCIA UNO/ARCHIVO

20 de julio 2022

Mineduc presentó su informe de caracterización sobre los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), el que generó algunos reparos al plantear que casi el 70% de quienes no han pagado el crédito tienen ingresos menores a $750 mil, en un antecedente que surgió justo cuando se reveló que cuatro diputados poseen millonarias deudas por este concepto.

De acuerdo a lo informado por La Segunda, las declaraciones de intereses y patrimonio ante la Contraloría señaló que los legisladores Héctor Barría (DC), Catalina Pérez Salinas (RD), Juan Irarrázaval Rossel (Republicanos) y Diego Ibáñez (CS) son parte del grupo de deudores por diversas cifras.

La publicación señaló que Barría (42 años) aparece la deuda más baja de los cuatro, equivalente a $15.219.599 tras haber estudiado en la Universidad de Los Lagos, distrito por el cual ejerce como diputado.

El ex concejal y ex alcalde de Purranque –hoy miembro de la Comisión de Educación y de Ética de la Cámara, entre otras– se tituló de Administración Pública y Ciencia Política. Luego realizó un magister en Gestión Pública.

El legislador emitió un comunicado luego que se informara de su caso, aclarando que la deuda que mantiene no es por el CAE, sino que es por el Fondo Solidario, precisando que fue “la única forma de poder acceder a la educación superior en mi época, situación que no me avergüenza ni oculto pues consta en mi declaración de patrimonio”.

Sobre el proyecto de condonación, el congresista dijo que “si se tramita una ley que pudiese beneficiarme, sin dudas me abstendré; cuestión que no se visualiza a corto plazo pues el Gobierno ha señalado que la condonación del CAE será de cobertura progresiva”.

Barría manifestó además que “no es un delito” haber solicitado un crédito para estudiar, afirmando que desde su rol trabajará para que la gratuidad en la educación superior “llegue a más segmentos de la población”.

Los otros deudores

De acuerdo al vespertino los otros tres diputados también poseen deudas en materia de financiamiento de la educación, las que alcanzan un máximo de $30 millones.

La diputada Pérez (31 años) tiene una deuda la cual asciende a $19 millones. Abogada de la Universidad Católica del Norte, con sede en Antofagasta, distrito que representa, llegó al Congreso en 2017, asumiendo en enero de 2019 la presidencia de RD. Hoy, en su segundo periodo parlamentario, integra la comisión de Constitución en la Cámara.

Irarrázaval (39 años), presenta una deuda de $26.787.497. El ex concejal de Calera de Tango –UDI en aquel entonces– es egresado de Derecho de la Universidad de Chile. Hoy, en su segundo periodo en la Cámara, integra las comisiones de Obras Públicas, Transporte y Familia.

El diputado Ibáñez (33 años) registra una deuda de $30 millones. El parlamentario por la región de Valparaíso estudió Derecho en la Universidad Católica de Valparaíso, de la cual es egresado.