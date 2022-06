Encuesta CEP: desaprobación a Boric llega al 49% y el Apruebo y Rechazo marcan empate técnico

El estudio también midió las razones de los encuestados para inclinarse por el Apruebo o el Rechazo. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Este jueves se publicaron los resultados de la encuesta CEP realizada entre abril y mayo de este año, la que mostró un escenario abierto frente al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre, que definirá la posible entrada en vigencia de la nueva Constitución redactada por la Convención Constitucional.

Al ser consultados sobre su opción ante el proceso constituyente, el 25% de inclinó por el Apruebo, mientras que un 27% se mostró a favor del Rechazo, en una estadística que fue considerada como un empate técnico por parte de los encargados del estudio.

Además, un 37% aún no tiene decidido su voto, mientras que otro 11% no sabe y no contestan.

En las consultas específicas, un 45% de quienes se inclinaron por el Apruebo afirmaron que lo hicieron porque "Chile necesita cambios"; en un 38% de las menciones "derechos sociales, justicia social"; y un 18% de las respuestas dicen "mejor para el país".

Entre los que respaldaron al Rechazo, en tanto, un 59% mencionó las "características de los convencionales y su trabajo"; un 27% de las menciones dicen que "le parece mal la propuesta"; y un 19% "desacuerdo con medidas específicas".

Desaprobación de Boric

La encuesta CEP también consultó sobre la aprobación del presidente Gabriel Boric, la que alcanzó un 32%. La desaprobación, en tanto, llegó al 49%. Un 14% señaló que “no aprueba ni desaprueba”, mientras que un 5% no sabe ni contesta.

El trabajo de campo del análisis se realizó en abril y mayo, sin considerar el efecto de la Cuenta Pública del 1 de junio, que según la encuesta semanal Cadem tuvo un efecto con un aumento en la aprobación del mandatario y una alza en el Apruebo a la nueva Constitución.

Sobre este último punto, Carmen Le Foulon, coordinadora del programa de Opinión Pública del CEP, explicó que “lo que nosotros vamos es que la confianza en la Convención Constitucional tiene niveles similares con el nivel de confianza del Gobierno, pero los porcentajes de aprobación y de Apruebo difieren. Estamos todavía analizando los datos para ver esos cruces y como se relacionan”.