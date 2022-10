Erika Olivera renunció a bancada RN: "No le temo a los desafíos"

Erika Olivera dice que se aleja de la bancada de RN por temas valóricos, pero que probablemente coincidan en futuras votaciones. AGENCIA UNO/ARCHIVO

Por: Aldo Lingua 01 de octubre 2022 · 13:41 hs

En la mañana de este sábado, la diputada Erika Olivera presentó, por medio de una carta, su renuncia a la bancada de Renovación Nacional (RN), una decisión que dice haber tomado tras una "una larga y profunda reflexión".

Los motivos expuestos para su renuncia tienen que ver con una diferencia valórica con la actual conducción del partido, que, expone, hacen incompatible que ella siga perteneciendo.

“Sé que no es fácil tomar una decisión como esta, es mucho más sencillo mantenerse en la zona cómoda y hacer cálculos políticos. Pero, mi rigurosa formación deportiva me insta a ser honesta y reconocer que los temas valóricos y mis prioridades no son las mismas que los de la colectividad de la que hoy formo parte”, dice la misiva.

Sin embargo, la ex maratonista asegura que se encuentra preparada para lo que viene, haciendo acopios de su experiencia como corredora de largas distancias.

"Sé que este paso al costado podría tornar mi trabajo mucho más complejo, pero no le temo a los desafíos, a volver a empezar y a las carreras de largo aliento. Tampoco me dan miedo las críticas porque tengo la tranquilidad de que nunca he traicionado mis valores y cuando pedí una oportunidad no comprometí mis principios", continúa.

En la misma carta agradece a Mario Desbordes, Paulina Núñez, Cristián Monckeberg y Francisco Chahuán "por el respaldo que me dieron a mí y a mi trabajo".

Sin embargo, la diputada afirma que probablemente volverá a coincidir con la bancada en muchos temas y votaciones, pues se mantendrá firme a sus convicciones. "Por mi parte, seguiré laborando en los mismos temas que hasta ahora y es probable que, muchas veces, volveré a coincidir con la bancada de RN y en otras no", concluye.

¿Quién es Erika Olivera?

Erika Olivera es diputada y ex maratonista. Representó a Chile en en competiciones deportivas como los Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos y Campeonato Mundial de Atletismo.

Luego de su retiro como atleta, estudió ingeniería en ejecución de administración de empresas e ingresó a la política, desempeñándose desde el 11 de marzo de 2018 como diputada de la República, por el distrito N.° 9 de la Región Metropolitana.